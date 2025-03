Ignazio Moser sorprende Cecilia Rodriguez con un gesto speciale per i suoi 35 anni: un dolce risveglio per la showgirl.

Cecilia Rodriguez compie il suo 35esimo compleanno e al suo risveglio il marito Ignazio Moser le ha dedicato un gesto speciale, rendendo la giornata ancora più dolce.

Ma questo per la coppia potrebbe essere un compleanno diverso dal solito, perché potrebbe essere il primo da “mamma”. Ma scopriamo qual è stato il dolce gesto di Ignazio alla moglie.

Il gesto romantico di Ignazio Moser per Cecilia Rodriguez

Il 32enne, con cui è sposata dal 30 giugno scorso, è entrato nella loro camera a Milano e le ha cantato “Tanti auguri a te” in spagnolo, lingua madre della modella argentina.

Ancora assonnata e con una tazza di caffè tra le mani, Cecilia ha ascoltato il marito con un sorriso rapito.

Tra battute e momenti di tenerezza, Moser ha scherzato sulla sua età: “Trentacinque anni per la ‘vecchia’ Cecilia“, ricevendo in risposta un’affettuosa replica da parte della sorella di Belen: “Sono tanti, ma sono 35 anni felici“.

Cecilia Rodriguez – www.donnaglamour.it

Per celebrare il compleanno della moglie, Ignazio ha scelto un dono insolito: un cactus. Il motivo? Con la sua solita ironia, Moser ha spiegato che Cecilia non ha esattamente il pollice verde: “Dato che fai morire tutto, almeno questo cactus non morirà“. La modella ha riso alla battuta, promettendo di prendersene cura con attenzione.

L’ex ciclista ha poi aggiunto un tocco romantico al significato del regalo: “Questo cactus è il simbolo del nostro amore. Se muore lui, è finita la storia“. Cecilia, tra il divertito e il preoccupato, ha chiesto: “Ma muoiono anche i cactus?“, scatenando un momento di complicità tra i due.

Cecilia Rodriguez in dolce attesa

Oltre ai festeggiamenti, un dettaglio non è sfuggito ai fan: Cecilia Rodriguez potrebbe essere in dolce attesa. Negli ultimi tempi, le sue forme hanno alimentato i sospetti su una possibile gravidanza, anche se la coppia non ha ancora confermato nulla ufficialmente.

Se l’indiscrezione fosse vera, questo sarebbe il primo compleanno da futura mamma per Cecilia, un ulteriore motivo di gioia per lei e Ignazio. Resta da vedere se i due decideranno di annunciare presto la lieta notizia.