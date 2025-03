I fan tornano a sperare: Emma e Stefano De Martino insieme in pizzeria dopo la puntata di Stasera tutto è possibile.

Emma Marrone e Stefano De Martino continuano a riaccendere le speranze dei fan (o illuderli?) su un possibile ritorno di fiamma. La cantante, ospite della puntata di Stasera tutto è possibile in onda su Rai 2, ha trascorso una serata speciale a Napoli con l’ex compagno storico, dopo la registrazione del programma. La città partenopea, che ha visto nascere la carriera di De Martino, è stata lo sfondo di un incontro carico di affetto e complicità. Ma scopriamo tutti i dettagli di quanto successo durante la serata.

La cena e il video condiviso dalla sorella di Stefano De Martino

Dopo le registrazioni, i due ex si sono ritrovati insieme a cena in uno dei ristoranti più celebri del rione Sanità. Ma non erano soli: insieme a loro c’erano anche Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, il cantante Settembre e la sorella di Stefano, Adelaide.

Quest’ultima ha immortalato la serata con un video sui social. In questo video, Emma Marrone, a tavola, canta “Tu si ‘na cosa grande“, mentre tutti si divertono insieme in cucina, preparando pizze e cantando “Rossetto e Caffè” di Sal Da Vinci. Un momento di spensieratezza che ha mostrato il grande affetto che ancora lega Emma e Stefano.

Ma anche altri video sono stati condivisi sui social, e mostrano il gruppo che canta e scherza, coinvolgendo anche il personale della pizzeria e gli altri presenti.

Ritorno di fiamma: la speranza dei fan

Gli sguardi complici e l’atmosfera di amicizia e intesa hanno fatto scatenare i fan, che sperano in un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Nonostante il passato burrascoso legato alla storia di Stefano con Belen Rodriguez, oggi i due ex si mostrano uniti da una profonda amicizia. La serata trascorsa insieme ha fatto sognare i fan, che continuano a sperare in una riaccensione della passione. E chissà, magari proprio Napoli potrebbe essere il luogo dove tutto ricomincia…

Emma e Stefano, intanto, continuano a mantenere vivo l’interesse del pubblico, sia per la loro carriera che per la loro vita privata, che sembra riservare ancora molte sorprese.