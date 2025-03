Bugo annuncia il suo ritiro definitivo dalla musica. Il cantautore dice addio ai concerti, ai dischi celebrativi e ai tour.

Bugo ormai non torna indietro: dice addio alla musica. Già nei mesi scorsi il cantante aveva accennato il suo desiderio di allontanarsi dall’industria musicale, ma adesso la scelta è diventata definitiva.

La conferma è arrivata in un’intervista a Rockit, dove ha spiegato che il suo ritiro non è una provocazione, ma una decisione definitiva. Il cantautore ha dichiarato che il suo ultimo concerto, previsto per il primo aprile all’Alcatraz di Milano, segnerà la fine della sua carriera musicale. Ma scopriamo quali sono i motivi che hanno portato a questa scelta così drastica.

Bugo: una decisione radicale contro reunion e dischi celebrativi

Nel corso dell’intervista Bugo ha anche espresso la sua disapprovazione per i tour celebrativi e i dischi che ripercorrono la carriera degli artisti. “Schifoso, bruttissimo tutto. È una m*rda. Io amo gli Oasis, ma il tour di reunion è inconcepibile, è il segnale che il rock è morto. Ma era già morto con loro, a Knebworth, per me. La sensazione che ho non è tanto la musica il problema” ha dichiarato con fermezza.

Bugo

“Vedo artisti che vanno avanti senza voglia, diventano un pessimo esempio per i loro fan” ha continuato nel suo sfogo.

Il punto di vista di Bugo: “Non mi mancherà nulla”

Nel suo sfogo, Bugo ha anche parlato della sua carriera e della sua visione della vita. “I ricordi che ho sono bellissimi, ma non mi mancherà nulla“, ha spiegato. “Non sono uno che si guarda molto indietro. La vita mi ha dato quello che ho cercato, non mi interessa se è stato facile o difficile“.

Ora, Bugo vive da tre anni a Bruxelles, dove segue il lavoro della moglie, che considera la cosa più bella della sua vita.

Sul suo addio alla musica ha dichiarato: “Non c’è nessuna porta aperta. La decisione è definitiva: ultimo concerto, ultimo disco. È come se fossi morto artisticamente. Voglio che sia un gesto radicale, definitivo e l’ho voluto fare con un concerto“

Nonostante il suo ritiro, Bugo sembra essere sereno con la sua decisione. Concludendo la sua intervista, ha ribadito che non intende più fare musica. “Scomparirò anche dai social” ha affermato.