Carolyn Smith, il retroscena su Maria De Filippi che riguarda Amici

Curioso aneddoto svelato da Carolyn Smith relativo al programma di Canale 5 Amici e alla sua “fedeltà” verso Ballando con le Stelle.

Solamente poche settimane fa aveva raccontato nuovi dettagli sulla sua battaglia contro il tumore. Adesso Carolyn Smith è tornata a parlare e lo ha fatto in ottica spettacolo. A Nuovo Tv, come riportato anche da Leggo e Today, la famosa coreografa e giudice di Ballando con le Stelle ha svelato di aver detto “no” ad Amici di Maria De Filippi per una questione di “fedeltà” verso Milly Carlucci.

Carolyn Smith: il retroscena su Amici

Nel corso dell’intervista a Nuovo Tv e citata in queste ore da Leggo e Today, Carolyn Smith ha spiegato come abbia deciso di rimanere fedele a Ballando con le Stelle e Milly Carlucci dicendo, di fatto, un “no” ad Amici di Maria De Filippi, importante talent di Canale 5 che da anni ha grandissimo successo e che spesso è stato anche rivale proprio della trasmissione di Rai 1.

Carolyn Smith – www.donnaglamour.it

Da quanto si apprende, Amici avrebbe corteggiato da tempo la Smith: “Non è facile dire di no a Maria, ma se mai un giorno dovessi lasciare Ballando con le stelle e continuassi a parlare di danza in Tv, lo farei da sola”, ha spiegato la Smith. “Per la mia carriera non ho bisogno della televisione, ma non smetterò mai di ringraziare Milly per l’opportunità che mi ha offerto di entrare nelle case degli italiani. Sono felice che lei mi voglia sempre al suo fianco”, ha detto la nota esperta di danza.

I precedenti “tradimenti”

La Smith ha avuto modo di commentare anche chi, rispetto a lei, abbia scelto di passare ad Amici lasciando Ballando, ovvero Raimondo Todaro e Natalia Titova. Sul danzatore ha spiegato: “Non posso criticare la sua scelta: era un ragazzo giovane, che doveva capire che cosa fare da ‘grande’. E ancora forse non l’ha capito. Ci poteva stare che lui volesse fare altro e mettersi alla prova in nuove avventure professionali”.

Sulla Titova, invece: “Anche lei non ha detto niente a Milly, prima di prendere la sua decisione. Nulla è per sempre e anche Natalia, come Raimondo, è sparita da Amici: forse entrambi non hanno saputo gestire la situazione”.