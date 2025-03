Pietro Genuardi morto: rivelato l’ultimo desiderio

In queste ore il funerale del famoso attore Pietro Genuardi. Sui social il pensiero della moglie e il desiderio per l’ultimo saluto all’uomo.

La morte del famoso attore Pietro Genuardi ha scosso tutto il mondo dello spettacolo e della tv. Diversi amici e colleghi lo hanno voluto ricordare intervenendo in varie trasmissioni come, per esempio, ha fatto Alex Belli, con tanto di aneddoto in vacanza insieme. Ora, in occasione del funerale del compianto 62enne, ecco venire a galla l’ultimo desiderio raccontato da sua moglie.

Pietro Genuardi: il ricordo della moglie

Sono ore di grande tristezza per quello che sarà l’ultimo saluto a Pietro Genuardi. L’attore ha lasciato un vuoto immenso nella mente e nel cuore di tutta la sua famiglia e dei suoi amici. La conferma è arrivata anche da sua moglie, Linda Ascierto, che ha deciso di pubblicare un ricordo molto sentito via social con un lungo post.

“Ciao amore mio, questa notte sarà difficile e lunga. Ti ho cercato poco fa, ho anche urlato Amooo ma chissà perché non senti”, ha scritto la donna in un post. “Sarai impegnato ad indossare il tuo abito verde petrolio e a girare in su le punte dei tuoi baffi. Domani (oggi ndr) partirai per questo viaggio assurdo di cui a volte mi avevi parlato ma che non avevi organizzato ancora bene. Ti mancavano un sacco di cose… Quanfo arrivi, dimmi se sei felice”.

L’ultimo desiderio

A fare eco al messaggio molto dolce e sofferto della moglie di Genuardi è stato anche una storia apparso proprio nel profilo Instagram dell’attore che, probabilmente, è stato scritto sempre dalla donna. In questo senso è stato svelato l’ultimo desiderio dell’uomo: “A tutti gli amici che vorranno dare il loro saluto a Pietro, ci vediamo martedì 18 marzo, alle ore 14,30 presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto nota come Chiesa degli Artisti. Portate i vostri sorrisi più luminosi”, le parole accompagnate da un girasole.