Cosa sta succedendo tra Melissa Satta e Carlo Beretta? Sui social è arrivata una particolare segnalazione che li vorrebbe in crisi.

Sembravano più uniti che mai nei giorni scorsi per il compleanno di lui. Invece, a quanto pare, stando a qualche segnalazione, tra Melissa Satta e Carlo Beretta ci sarebbe aria di crisi. Sebbene le questioni legate al feeling non ottimale con la mamma di Beretta sembrassero superate, ecco ora novità non certo positive sulla coppia.

Melissa Satta e il rapporto con Carlo Beretta

Ci sarebbero novità per quanto riguarda la storia d’amore tra Melissa Satta e Carlo Beretta. La coppia sembrava essere intenzionata ad andare avanti e a godersi questa relazione in modo felice e, allo stesso tempo, con maggiore privacy rispetto alle storie precedenti. Invece, vuoi o non vuoi, i riflettori arrivano sempre ad illuminarli, anche nelle situazioni più complicate.

“Sto bene, molto bene. Cerco di mantenere un po’ di riservatezza, ma non nascondo nulla, perché è una parte importante della mia vita. Mi auguro che questo momento così bello duri a lungo”, aveva detto solo pochi mesi fa la Satta a Verissimo. Eppure, qualcosa non sembra essere andata come previsto. Almeno stando alle ultime voci.

La segnalazione sulla crisi

Tramite una storia social di queste ore, infatti, pare che tra la Satta e Beretta possa esserci qualcosa che non va. Un utente ha contattato l’esperta di gossip Deianira Marzano facendo intendere come tra l’ex Velina e l’imprenditore ci sarebbe qualche problema. La segnalazione parla in modo generico di “crisi” tra i due e, al netto della richiesta di rimanere anonima, non sono stati forniti ulteriori dettagli. Sarà vero? Sarà falso? Probabilmente dando uno sguardo ai contenuti dei due potrebbero arrivare nuovi indizi e informazioni nelle prossime giornate.