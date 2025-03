Paola Caruso, party a tema per il compleanno del figlio: gli scatti dolcissimi

La vita va avanti e per Paola Caruso e suo figlio Michele è stato tempo di festeggiare il compleanno del piccolo con una festa a tema.

Ha raccontato anche di recente a Verissimo le ultime novità relative alla salute di suo figlio. Adesso, Paola Caruso ha deciso di mettere da parte la tristezza e l’amarezza per quanto accaduto al suo Michele e regalargli una festa indimenticabile. La nota showgirl ha organizzato un party a tema Pokemon per il sesto compleanno del piccolo.

Paola Caruso e la salute del figlio

Paola Caruso, come detto, ha celebrato in queste ore il sesto compleanno del figlio Michele con una festa a tema Pokemon che, per una serata, ha permesso a lei e al ragazzino di dimenticare la disavventura che ne sta caratterizzando la vita da qualche tempo. Era il 2022, infatti, quando durante una vacanza a Sharm el Sheikh, Michele aveva subito un danno al nervo sciatico a causa di un’iniezione errata da parte di un dottore che ne aveva compromesso temporaneamente la sua capacità di camminare.

Paola Caruso – www.donnaglamour.it

La stessa Caruso ha da poco spiegato che dopo un intervento della speranza, Michele è tornato a fare quasi una vita normale. “È rimasto per 90 giorni senza poter camminare. Lui piangeva, voleva uscire e giocare con i suoi amichetti”, le sue parole.

La festa a tema Pokemon: dedica e immagini

Adesso, come detto, la festa per il compleanno a tema Pokemon. L’evento, curato nei minimi dettagli, ha visto la partecipazione di amici e familiari, regalando al piccolo una giornata indimenticabile. La scelta del tema è stata ispirata, naturalmente, dalla passione di Michele per questi personaggi.

Come è stato possibile vedere dalle foto social pubblicate in alcuni post, la Caruso ha affidato l’organizzazione dell’evento ad un team di esperti che hanno decorato l’intera location. Palloncini colorati, decorazioni raffiguranti Pikachu e altri celebri Pokemon hanno creato un’atmosfera magica e coinvolgente. La torta, realizzata a più piani, era decorata con i protagonisti della serie. Sul profilo della donna anche la dedica al figlio con parole davvero dolcissime. “Sono 6 anni figlio mio… 6 anni che siamo insieme e lo saremo per sempre… sei la mia ragione di vita ogni mio respiro ogni pezzo di me… sono orgogliosa del bambino forte determinato e felice che sei… Ti amo Michy”.