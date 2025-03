Il tanto atteso annuncio è arrivato: tutto pronto per L’Isola dei Famosi 2025. Ecco chi ci sarà alla conduzione e la data di partenza.

Dopo le tante indiscrezioni su L’Isola dei Famosi 2025 e la scelta sulla conduzione, ecco finalmente l’ufficialità con un comunicato di Mediaset sul reality show. Dalla data di partenza alla presentatrice scelta per questa nuova avventura dopo la passata annata non andata come le aspettative sotto la guida di Vladimir Luxuria. Veronica Gentili è ufficialmente la conduttrice del reality di Canale 5.

L’Isola dei Famosi 2025: Veronica Gentili alla conduzione

Le voci sul suo conto erano tante e si stavano susseguendo con insistenza da tempo. Ora, come detto, anche l’ufficialità: Veronica Gentili è la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi 2025. A renderlo noto è stata una nota di Mediaset con alcuni dettagli relativi anche alla composizione del cast e soprattutto alla data di partenza del reality.

Veronica Gentili – www.donnaglamour.it

“A maggio, in prima serata su Canale 5, riparte L’Isola dei Famosi, con il debutto di Veronica Gentili alla conduzione”, si legge nel comunicato ufficiale. “La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality”.

Secondo Fanpage, la prima puntata potrebbe andare in onda il 7 maggio 2025 mentre i concorrenti dovrebbero partire alla volta dell’Honduras alcuni giorni prima, il 4.

Cast e location

Il comunicato di Mediaset su L’Isola fa poi riferimento alla location scelta per il reality e sulle prove che dovranno affrontare i concorrenti: “I naufraghi approderanno nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, per un’esperienza estrema: sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale, lotta contro fame, intemperie e natura selvaggia. Senza comfort né scorciatoie, i concorrenti dovranno contare solo sulle proprie capacità, affrontando dure prove per ottenere le risorse essenziali. Tra alleanze, strategie e colpi di scena, solo uno conquisterà la vittoria”.

Sul cast, va detto, ancora nessuna informazione ufficiale anche se qualche voce si è già sparsa. Si fanno i nomi, per esempio, di Teresanna Pugliese, la tennista Camila Giorgi, l’ex velina Maddalena Corvaglia e la soubrette Sylvie Lubamba mentre sembra saltata l’idea Angelo Madonia dopo la sorta di smentita del diretto interessato.