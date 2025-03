“Stiamo facendo fatica”: Moser sulla presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez

I rumors sull’arrivo di un bebè tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e le parole dell’uomo che non confermano le indiscrezioni.

Si sono moltiplicate nelle ultime settimane le voci relative ad una presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez. Per i fan non ci sarebbero dubbi sulla dolce attesa della bella argentina ma le cose potrebbero essere diverse, almeno ascoltando le parole di Ignazio Moser in una recente intervista al Corriere della Sera.

Ignazio Moser e il rapporto con il padre

Nel corso di una bella e interessante intervista al Corriere della Sera, Ignazio Moser ha prima di tutto parlato di sé e della sua famiglia con particolare riferimento al rapporto con il padre. “Nonostante il tempo passi, per me e per lui ancora di più, il nostro è un rapporto ringiovanito. Il Covid ha avuto un ruolo positivo fondamentale nel farmi ritrovare mio papà”, ha raccontato il ragazzo.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser – www.donnaglamour.it

“Ho fatto due mesi e mezzo al maso con lui ed è stata un’esperienza completamente nuova: non avevo mai vissuto prima la sua presenza per così tanto tempo. Tra ciclismo, politica e impresa, è sempre stato molto impegnato. Il nostro rapporto si è veramente rinnovato e da lì in poi è cambiato anche il nostro modo di parlare. Prima facevo fatica a chiamare mio papà per chiedergli ‘come stai?’ o ‘cosa fai?’. Adesso invece è diventata una routine. Qualcosa che per noi non è mai stato scontato”.

La presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez

Come detto, però, un importante passaggio anche in chiave personale che riguarda la presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez: “Le voci su un piccolo Moser in arrivo? La mia paternità dovrà ancora aspettare. È cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto. Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato. Ma è nostra intenzione generare il primo erede della dinastia Moser, perché mia sorella ha tre figli ma i miei nipoti hanno il cognome di mio cognato”, ha detto Ignazio.