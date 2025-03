Amadeus e Giovanna Civitillo paparazzati durante una lite accesa a Milano. Scopri cosa è successo alla coppia.

Anche le coppie più solide attraversano momenti di tensione, e questo vale anche per Amadeus e Giovanna Civitillo. I due, infatti, sono stati immortalati dai paparazzi mentre litigavano animatamente in un parco di CityLife, a Milano. Le immagini, pubblicate dal settimanale Oggi, mostrano la coppia in un acceso confronto durante una passeggiata con il cane. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Amadeus e Giovanna: la separazione dopo la discussione

Dalle foto emerge un clima teso: Giovanna appare visibilmente alterata, mentre Amadeus rimane impassibile.

Dopo lo scontro, i due hanno continuato la passeggiata separatamente: Giovanna con il cane e Amadeus da solo, con un’espressione cupa. Non si conoscono i motivi esatti della discussione, ma il momento arriva in un periodo complesso per il conduttore, che sta affrontando sfide professionali con il suo passaggio al Nove.

In risposta al gossip sulla lite al parco, Amadeus ha prontamente condiviso sui suoi canali social alcuni scatti che mettono a tacere tutte le voci.

Un amore solido nonostante le difficoltà

Nonostante l’episodio, la storia tra Amadeus e Giovanna resta una delle più longeve del mondo dello spettacolo. Il loro legame è nato nel 2001 negli studi de L’Eredità, quando lui era il conduttore del quiz show e lei una ballerina del programma.

Da allora, la loro relazione si è rafforzata, portandoli al matrimonio e alla nascita del figlio Josè.

Amadeus ha più volte dichiarato di considerare Giovanna la donna della sua vita, e un semplice litigio non sembra sufficiente a scalfire un’unione così solida.

Con queste foto, che parlano da sole, Amadeus e Giovanna hanno messo un punto allo scoop della lite nel parco, e dimostrato che tra loro sia già tornato il sereno.

Ecco, a seguire, le foto paparazzate dal settimanale Oggi: