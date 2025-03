Camihawke e Aimone Romizi si sono lasciati? L’influencer rompe il silenzio: “Le cose sono andate in modo diverso”.

È oltre un mese che i fan di Camihawke si chiedono se sia finita la storia tra l’influencer e il compagno Aimone Romizi, e finalmente arrivano le prime risposte.

Ospite a Radio Dj con Alessandro Cattelan, la famosa content creator ha risposto ad alcune domande, tra cui la più diretta: “Ma vi siete lasciati?“. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Camihawke rompe il silenzio sulla sua vita privata

Negli ultimi mesi, le voci sulla rottura tra Camihawke e Aimone Romizi si sono fatte sempre più insistenti.

La content creator ha deciso di fare chiarezza durante la sua ospitata al programma di Alessandro Cattelan su Radio Deejay, dove ha parlato apertamente dei “sconvolgenti eventi” che hanno segnato la sua vita recentemente.

Camilla Boniardi Camihawke

Nonostante non abbia svelato dettagli specifici, la sua risposta alle domande dirette ha lasciato pochi dubbi sulla fine della relazione con il frontman dei Fast Animals and Slow Kids.

Ospite con Alice Venturi per presentare il podcast Tutte le volte che, Camihawke ha rivelato il suo stato d’animo in un periodo particolarmente difficile. “Sono in un momento diverso da quello di Alice, diciamo che potrei stare meglio“, ha dichiarato, lasciando intendere che la fine della sua relazione con Aimone Romizi ha avuto un impatto importante.

La content creator ha poi aggiunto: “Le cose sono andate in modo diverso da come le avevo programmate. Ci sono stati degli eventi sconvolgenti“.

Indizi sulla rottura tra Camihawke e Aimone Romizi

Da tempo i fan avevano notato alcuni segnali che sembravano suggerire una crisi tra i due. Camihawke non segue più Aimone Romizi sui social, mentre lui continua ad essere un suo follower. Inoltre, i due non pubblicano più foto insieme da gennaio, né interagiscono sui social, come avveniva in passato.

Un altro elemento che ha suscitato curiosità è stato il fatto che, nonostante entrambi fossero a Sanremo durante la settimana del Festival, non sono mai stati visti insieme.

Al momento, Aimone Romizi non ha ancora commentato pubblicamente la situazione, lasciando spazio alle speculazioni. Camihawke, invece, sembra aver trovato una nuova forza, vista come un’opportunità per “Riscrivere la propria storia“.