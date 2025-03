Sara Barbieri dedica un emozionante messaggio a Fabrizio Corona per la Festa del Papà e parla del loro piccolo Thiago.

In occasione della Festa del Papà, Sara Barbieri ha scelto di scrivere un messaggio speciale per il compagno Fabrizio Corona. Il loro figlio Thiago, nato lo scorso 21 dicembre, ha portato una nuova gioia nella loro vita. Con una foto che ritrae Fabrizio intento a guardare il piccolo con affetto, Sara ha condiviso sui social il suo pensiero. Scopriamo che cosa ha scritto.

Un padre “non modello”, ma perfetto per loro

Sara Barbieri non ha esitato a descrivere Fabrizio come un padre imperfetto, ma molto speciale per i suoi figli.

Nel suo messaggio, ha scritto: “Non sei il padre modello… Non siamo una famiglia normale (ma chi è definita una famiglia normale? Forse quella del mulino bianco?)“. Nonostante le difficoltà e le “cadute” del compagno, la modella ha sottolineato il suo grande impegno nei momenti che condivide con i suoi figli, e lo definisce “La persona migliore del mondo” quando è con loro.

Sara ha anche parlato della gioia di vederlo “rinascere” con il piccolo Thiago, osservando con emozione come Fabrizio si connetta con il bambino.

“Felice di vederti rinascere un po’ con il piccolo Thiago, di ascoltarti mentre gli racconti quelle storie che solo con il tuo modo sai fare“, ha scritto. La modella ha espresso il suo augurio che Fabrizio possa trasmettere al loro figlio il “coraggio che pochi hanno”, ammettendo i suoi errori ma anche riconoscendo la sua crescita come padre.

Fabrizio Corona: la felicità di diventare genitori per la seconda volta

L’arrivo di Thiago ha rappresentato un momento di grande felicità per la coppia. Per Fabrizio, Thiago è il secondo figlio, dopo Carlos, nato dalla sua relazione con Nina Moric.

La nascita di Thiago sembra aver dato a Fabrizio e Sara una nuova prospettiva sulla vita, facendo guardare al futuro con maggiore speranza.