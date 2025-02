Camihawke e Aimone Romizi si sono lasciati? Gli indizi social fanno pensare a una rottura tra l’influencer e il cantante.

Camihawke, alias Camilla Boniardi, e Aimone Romizi, frontman della band Fast Animals and Slow Kids, potrebbero essersi detti addio. La coppia, insieme dal 2016, è sempre stata molto amata sui social, ma alcuni dettagli notati dai fan fanno pensare che la loro relazione sia giunta al capolinea. Tra mancate interazioni sui social e dichiarazioni enigmatiche, i fan iniziano a sospettare il peggio. Ma scopriamo tutti i segnali che suggeriscono una rottura.

Camihawke e Aimone Romizi: i segnali di una possibile rottura

Uno degli indizi più significativi è la scomparsa di Aimone dalla lista dei profili seguiti da Camihawke su Instagram. Sebbene il cantante continui a seguire l’influencer, i due non interagiscono più pubblicamente sui social dal mese di gennaio.

Inoltre, l’ultima foto di coppia pubblicata da Camihawke risale a dicembre, mentre nei mesi successivi entrambi sono apparsi sempre separati nei loro contenuti online.

Un altro dettaglio che ha alimentato i sospetti è stata la loro presenza separata al Festival di Sanremo. Camihawke ha partecipato per registrare il suo podcast “Tutte le volte che“, mentre Aimone si è esibito con la sua band in un evento organizzato da Rolling Stone Italia. Nonostante entrambi fossero nella stessa città, non sono mai stati visti insieme, né dal vivo né sui social, facendo crescere l’ipotesi di una crisi definitiva.

La frase di Camihawke che ha fatto discutere

A rafforzare i dubbi sulla fine della relazione è stata una dichiarazione dell’influencer nel suo podcast. Durante un’intervista con Alessandro Cattelan, Camihawke ha detto: “Quando finisce un amore sei felicissimo di quello che è stato, ti guardi negli occhi e dici ‘è stato bellissimo, ci siamo dati quello che di dovevamo dare, adesso next’“. Una riflessione che molti fan hanno interpretato come un riferimento alla sua situazione sentimentale attuale.

Al momento, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla presunta rottura. Tuttavia, gli indizi accumulati lasciano pensare che la storia d’amore tra Camihawke e Aimone Romizi sia davvero giunta al termine.