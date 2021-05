Artista, con una carriera in continuo fermento e un grande amore che appassiona i fan: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Aimone Romizi, dalle origini alla vita privata!

Si chiama Aimone Romizi ed è il frontman della band Fast Animals and Slow Kids. Ma è noto anche per la sua storia d’amore con Camilla Boniardi, alias Camihawke, famosa youtuber e influencer con cui ha una relazione da diverso tempo. Facciamo un tuffo nella sua biografia e tra le righe della sua vita privata, andando a scoprire tutto quello che è emerso sul suo conto…

Chi è Aimone Romizi e dove vive?

Aimone Romizi è originario di Perugia, dove vive, ed è fidanzato con la famosa stella del web Camihawke, all’anagrafe Camilla Boniardi. Il suo nome è noto nel mondo della musica perché frontman dei Fast Animals and Slow Kids, una band perugina che oltre alla sua carismatica presenza, conta su Alessandro Guercini, Alessio Mingoli e Jacopo Gigliotti.

Non si conosce molto della sua biografia, se non le poche informazioni condivise sui social dallo stesso artista. Sappiamo che è nato sotto il segno dei Gemelli e festeggia il compleanno l’11 giugno, ma non molto altro sulla sua storia oltre la musica…

La vita privata di Aimone Romizi

La vita privata di Aimone Romizi è in gran parte materia super riservata. Non si conosce molto, anche perché sembra aver preferito parlare di più della sua carriera che del mondo degli affetti. Sappiamo che è fidanzato e che la sua storia d’amore con Camilla Boniardi è iniziata nel 2016… Almeno è questo, stando alle cronache rosa sulla loro relazione, l’anno indicato come esordio della loro vita a due…

Aimone Romizi e Camihawke

La storia d’amore di Aimone Romizi e Camilla Boniardi, alias Camihawke, sarebbe iniziata come una relazione a distanza, ma successivamente i due avrebbero deciso di avviare la convivenza a Monza. L’artista si dividerebbe tra questa città e Perugia, fulcro della sua attività musicale.

Lei, nata nel 1990, si è affermata nel web come influencer e youtuber, grazia alla pubblicazione di video divertenti che hanno conquistato centinaia di migliaia di follower! Dal canto suo, anche Aimone Romizi è seguitissimo sui social come la sua bella fidanzata, e aggiorna frequentemente il suo profilo Instagram con tanti video e immagini.

