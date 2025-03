Protagonista assoluto ad Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino ha mostrato il tutorial per il balletto di ‘Anema e core’.

Ha fatto parlare per la cena in compagnia di Emma Marrone, ma adesso Stefano De Martino è tornato super in hype grazie al tutorial di un balletto che lo ha visto protagonista in diverse serate nella nota trasmissione di successo Affari Tuoi su Rai 1. Il conduttore, infatti, ha mostrato il tutorial per svolgere al meglio la danza di ‘Anema e Core’, canzone di Serena Brancale.

Stefano De Martino, il successo e l’ironia ad Affari Tuoi

Dopo le perplessità sulla sua scelta al timone di Affari Tuoi, tutti si sono dovuti ricredere. Stefano De Martino, infatti, sta ottenendo grandissimi risultati in termini di share e ascolti e lo sta facendo portando nello studio del programma tutta la sua classe e ironia. Il presentatore, aiutato dal suo carattere tipico dei napoletani, è entrato nel cuore degli italiani.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

La presenza importante in studio, il feeling con i pacchisti e i vari concorrenti sono stati evidenti fin da subito. Dopo aver rotto il ghiaccio nelle prime puntate, infatti, De Martino è stato un vero e proprio showman aiutandosi anche con degli “stacchetti” diventati virali. Uno di questi riguarda il recente brano sanremese ‘Anema e Core’ che lo ha visto, insieme a qualche concorrente, protagonista di alcuni passi di danza prima improvvisati e poi “studiati”.

Il tutorial di ‘Anema e Core’: il video

Proprio la canzone ‘Anema e Core’, infatti, è spesso utilizzata durante alcune fasi di gioco ad Affari Tuoi. Questo ha portato De Martino a creare una vera e propria coreografia in studio chiamando in causa gli altri concorrenti. In queste ore, il presentatore ha mostrato una sorta di tutorial del balletto che nel giro di pochissimo è diventato virale.

Nel filmato pubblicato dai canali ufficiali della Rai, ecco il presentatore far vedere i passi della danza con tanto di canzone canticchiata in sottofondo: “Mandateci i vostri video e taggateci”, ha detto il buon Stefano con grande gioia e con la solita simpatia. Questo gesto ha confermato il feeling con il pubblico, da oggi ancora superiore rispetto a prima.