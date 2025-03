Spesso chiacchierata e associata alle imitazioni di Virginia Raffaele, Belen Rodriguez ha detto la sua sul “personaggio” creato dalla comica.

Il recente cambio look di Belen Rodriguez ha fatto molto parlare. Come curiose sono state in queste ore le parole della conduttrice e modella a proposito di Virginia Raffaele che, in passato, aveva fatto dell’imitazione dell’argentina un suo cavallo di battaglia. In questo senso, parlando a Tv Talk, la Rodriguez ha detto la sua in modo molto diretto su quella “presa in giro”.

Belen e la sua imitazione da parte di Virginia Raffaele

In passato, tra i cavalli di battaglia in merito a imitazioni da parte di Virginia Raffaele c’era sicuramente quella di Belen Rodriguez. La famosa comica, infatti, ha spesso imitato l’argentina, va detto anche in modo molto divertente, facendo sorridere il proprio pubblico. Un po’ meno, a quanto pare, la diretta interessata.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Intervenuta a ‘TV Talk’, come detto, la Rodriguez ha spiegato di non aver mai realmente gradito la sua imitazione fatta dalla Raffaele. Il motivo? Lo ha spiegato in modo molto diretto con tanto di frecciata: “Lei arrivava, si metteva la minigonna corta e si chinava, cose che non ho mai fatto onestamente. Però è il modo con cui ha iniziato a utilizzare con il mio personaggio, per me era un po’ volgarotto“.

La definizione di showgirl

Ben diverso, invece, se si parla del suo ruolo di conduttrice, o meglio, di showgirl: “Non mi offendo se mi chiamano showgirl, il termine fa riferimento ad una ragazza che riesce a essere poliedrica nel suo lavoro”, ha detto la Rodriguez a ‘Tv Talk‘ su Rai 3. E ancora: “Mi sento così. A volte l’uomo riesce ad essere poliedrico ma subito lo chiamano conduttore, con noi fanno un po’ più di fatica. Adesso che ho sono arrivata ai quarant’anni, qualcuno finalmente mi chiama conduttrice”.