Le lacrime di Gianni Morandi in tv: “La mia famiglia non era ricca”

Il famoso cantante Gianni Morandi è stato protagonista di un bellissimo momento in televisione a ‘C’è Posta per Te’ rivelando aneddoti sulla sua vita.

Dopo il bacio alla importante cena che era diventato virale, ecco Gianni Morandi tornare protagonista in tv con l’apparizione su Canale 5 a ‘C’è Posta per Te’ con Maria De Filippi. Il famoso cantante è stata invitato come sorpresa per la storia di Rita che ha voluto fare un omaggio a Ivana e Marco, i suoi genitori che per anni si sono presi cura di lei nonostante alcune difficoltà anche economiche.

C’è Posta Per Te: la storia di Rita e i genitori

Come spesso accade a ‘C’è Posta Per Te’, alcuni personaggi famosi vengono invitati per fare una sorpresa ai partecipanti del programma che hanno storie particolarmente emozionanti. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Canale 5, Gianni Morandi è stato il “regalo” nella storia di Rita che ha voluto omaggiare i suoi genitori, Ivana e Marco.

Gianni Morandi – www.donnaglamour.it

Rita ha spiegato, tramite le parole della conduttrice Maria De Filippi, che dopo essersi allontanata dai genitori per vivere da sola, ha compreso i tantissimi sacrifici fatti da loro per farle passare una bella vita. La donna ha spiegato di aver capito pienamente le difficoltà: “Io chiedevo e chiedevo senza rendermi conto”, le sue parole. Da qui la voglia, in un certo senso, di sdebitarsi, chiamando appunto Morandi, “colonna sonora della loro vita”.

Gianni Morandi: la sorpresa e le lacrime

Entrato in studio come sorpresa, Morandi non ha trattenuto l’emozione e visibilmente commosso ha salutato Ivana e Marco: “Ho ascoltato la vostra storia, mi sono commosso“, ha detto. “Anche ora mi emoziono davanti a voi”, le parole del famoso cantante. “Mi sono immedesimato, anche noi non eravamo una famiglia molto ricca“, ha quindi aggiunto.

Poi, raccontando un po’ della sua storia, Morandi ha detto: “Anche mio padre faceva queste cose, andava al mercato il giovedì, quando finiva, comprava delle cose, le prendeva con pochi soldi e le portava a casa. Anche mia madre, andava a lavare alla pozza comunale con le mani gelate. Voi non avete mai mollato, avete messo i figli davanti a tutto”. Successivamente, visto che di sorpresa di gioia doveva trattarsi, ecco due canzoni celebri di Morandi essere messe in scena con la leggerezza che ha pervaso lo studio e anche Ivana e Marco.