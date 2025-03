Wanda Nara e Icardi, lite furiosa e la figlia si sente male: il video “rubato”

Nuove tensioni tra Wanda Nara e Mauro Icardi: sui social è stato reso pubblico un filmato di una terribile lite avvenuta in queste ore.

Questione di soldi, di mantenimento e di tradimenti. Continuano le vicende decisamente negative tra Wanda Nara e Icardi e a farne le spese sono i figli. In particolare, nelle ultime ore, è diventato virale un video di una accesa discussione avvenuta tra i due ormai ex congiugi che ha portato una delle figlie del calciatore ex Inter a piangere e sentirsi male con tanto di intervento della polizia.

Wanda Nara e Icardi: il maxi mantenimento

La vita felice e sorridente di Wanda Nara e Mauro Icardi sembra essere soltanto un lontano ricordo. I due, infatti, da tempo sembrano aver intrapreso storie d’amore diverse e tra loro, al netto delle figlie, non sembra scorrere buon sangue. Le notizie a proposito di cause in tribunale, lotta di soldi e affidamento delle due ragazze, Francesca e Isabella, sono all’ordine del giorno.

Wanda Nara e Mauro Icardi – www.donnaglamour.it

Diversi media argentini hanno parlato, solamente pochi giorni fa, di una maxi richiesta di mantenimento che Wanda avrebbe ipotizzato in tribunale. Non solo. Pare che la stessa showgirl argentina abbia persono chiesto un risarcimento milionario all’ex marito per quanto concerne la nuova relazione proprio del calciatore con la nuova fiamma, China Suarez.

Il video dell’ultima lite e l’intervento della polizia

Ad ogni modo, la battaglia legale più complessa sembra essere quella per l’affidamento delle figlie. Proprio loro due, le più piccole della famiglia, sembrano essere le vittime di tutte le lotte tra madre e padre. In questo senso, alcuni media argentini avrebbero riportato un video molto forte che ritrarrebbe una lite furiosa andata in scena tra Wanda e Maurito e che avrebbe portato la figlia più piccola a stare male e piangere. Una situazione che ha persino obbligato le forze dell’ordine ad intervenire. Nel filmato circolato, va detto, non è chiaro cosa abbia portato la ragazzina a piangere ma è evidente il suo stato emotivo: “Non posso, sto male“, si sente dire dalla bambina in lacrime con Icardi che la abbraccia nel tentativo di calmarla.