Dalla presunta nuova fiamma di De Martino alla foto “sospetta” di Fedez: i gossip della settimana

Tante notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv: andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Sono stati ultimi giorni decisamente intensi per quanto riguarda le notizie dal mondo dello spettacolo, della televisione e dei social. Al netto del tragico lutto che ha colpito il piccolo schermo con la perdita dell’amato famoso attore, tra le varie news non sono mancate quelle di carattere più frivolo come, per esempio, la presunta nuova fiamma di Stefano De Martino o la foto curiosa di Fedez. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 10 al 14 marzo 2025.

I gossip della settimana: nuova fiamma per Stefano De Martino?

Ormai è diventato un punto di riferimento della televisione italiana e anche della nostra rubrica. Stefano De Martino è balzato ai doveri delle cronache mondane per un presunto nuovo flirt. O meglio. Per un incontro che ha destato grande curiosità e che riguarderebbe una nota influencer già molto chiacchierata.

Pare, infatti, che il presentatore di Affari Tuoi abbia incontrato a più riprese Angela Nasti. Prima in uno studio dentistico e successivamente anche in un ambiente più mondano anche se ci sarebbero state altre persone insieme a loro.

Fedez e la foto “sospetta”

Non manca mai di far parlare di sé Fedez che ha voluto mettere grande curiosità ai suoi fan per una foto condivisa in compagnia di una ragazza. In questo caso, però, non si tratterebbe di un avvistamento in chiave amorosa ma, secondo alcuni, in relazione ad un impegno lavoratorivo, magari per una hit in vista dell’estate. Infatti, stando ai più attenti, è possibile che lo scatto del rapper possa aver rivelato una collaborazione con Clara…

Cristiano Malgioglio di nuovo single

Guai in amore per Cristiano Maglioglio che sarebbe tornato single. Il paroliere, infatti, ha rotto con l’ex fidanzato turco anche se tra loro pare essere rimasto un ottimo rapporto d’amicizia. L’artista ha confermato che i due continueranno a frequentarsi anche in futuro.

Ambra Angiolini e le parole sugli ex

Durante questi ultimi giorni hanno destato particolare attenzione le parole di Ambra Angiolini sugli ex definiti “casi umani”, tranne il padre dei suoi figli. La nota attrice e volto televisivo ha fatto confidenze molto particolare e anche un po’ al veleno sugli uomini delle sua vita stupendo tutti con dichiarazioni inedite e dettagliate…

Valerio Scanu vs Tony Effe

Non possiamo definirlo dissing anche se la diatriba di cui vi stiamo per parlare è avvenuta tra due cantanti. Tony Effe e Valerio Scanu non se le sono mandati a dire con il sardo che ha accusato il romano di non saper cantare neppure con l’autotune. Una dura accusa che ha dato il là ad una serie di botta e risposta particolari e curiosi.