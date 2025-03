Una interessantissima lettera con tanto di invito a cena è arrivata a Stefano De Martino: il contenuto e il curioso mittente.

Le voci sul presunto nuovo amore di Stefano De Martino ma anche una particolare lettera arrivata da parte di un mittente davvero inaspettato. Il conduttore di Affari Tuoi è sempre sulla cresta dell’onda per quanto riguarda la cronaca gossippara e anche in queste ore non si smentisce. Una sua vecchia conoscenza ha deciso di mandargli un simpatico messaggio con tanto di invito a cena.

Stefano De Martino: arriva la lettera

Intervenuto a DiPiù, l’ex ballerino di Amici nonché attuale attore di ‘Un Posto al Sole’, Antonio Fiore, ha deciso di mandare una lettera a Stefano De Martino. I due, infatti, hanno vissuto insieme un bel periodo nella famosa scuola di Canale 5 e, a quanto pare, si sono da poco rivisti dicendosi di rivedersi presto per parlare delle loro vite dopo quella esperienza nel talent.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Fiore ha deciso di scrivere una lettera a De Martino e di pubblicarla su DiPiù, citato in queste ore da Leggo. “Mi ha fatto molto piacere rivederti, anche perché nonostante il grande successo che stai vivendo, sei rimasto quel ragazzo semplice e legato ai valori, che ho conosciuto tanto tempo fa”, ha raccontato Fiore rivolgedosi direttamente al buon Stefano. “Poi naturalmente la vita cambia, anche io come te non faccio più il ballerino, e mi sto dedicando alla mia carriera come attore […]”.

I ricordi e l’invito a cena

Nella lettera, Fiore ha ricordato: “Era il 2010 quando abbiamo iniziato a far parte della trasmissione Amici della nostra amata Maria De Filippi, che ci aveva voluti come ballerini professionisti: entrambi campani, giovani, spensierati, un po’ ‘caciaroni’, che dire… Ci siamo divertiti tantissimo […]”. Dopo aver ripercorso le rispettive tappe della carriera, ecco l’invito.

“[…] Insomma, ne abbiamo di cose da raccontarci e visto che ci siamo detti di andare a mangiare una bella pizza, magari una di quelle napoletane, perché non trasformare questa idea in realtà e rivederci sul serio?”. Staremo a vedere se De Martino risponderà e se ci saranno degli scatti a cena per questa bella pizza tra vecchi amici.