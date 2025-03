Sviluppi nel rapporto tra Fedez e Fabrizio Corona: il rapper vittima dell’ex re dei paparazzi avrebbe preso una decisione.

Il nome di Fedez è sempre tra i più chiacchierati della cronaca rosa e della musica. Dopo le parole di suo padre in merito al tumore al pancreas che ha colpito in passato il rapper, ecco uno sviluppo nel rapporto proprio tra Federico e un altro personaggio molto discusso: Fabrizio Corona. Pare, infatti, che Fedez abbia fatto ammonire l’ex re dei paparazzi per “atti perscutori” da parte del Questore di Milano.

Fedez, la mossa contro Fabrizio Corona

Le bombe, vere o presunte, sganciate nelle ultime settimane da Fabrizio Corona in merito alla vita privata di Fedez, e in generale su tutta la famiglia del rapper, potrebbero aver avuto delle conseguenze anche a livello della giustizia. Infatti, come riportato dal Corriere della Sera, il rapper “è pronto a denunciare per stalking Fabrizio Corona dopo che nelle scorse settimane ha chiesto (e ottenuto) l’ammonimento del questore di Milano nei confronti dell’ex re dei Paparazzi per ‘atti persecutori‘”.

Da quanto si apprende, tale provvedimento sarebbe stato dettato dal “comportamento pesantemente vessatorio fatto di ripetute molestie, diffamazioni e pubblicazioni fraudolente di conversazioni private, che mi hanno determinato un fortissimo stato di ansia e di stress emotivo”. Nello specifico dalle rivelazioni di Corona nel suo programma ‘Falsissimo’.

Lo stato d’ansia del rapper

Secondo quanto si apprende dal Corriere della Sera, con tanto di virgolettati attribuiti a Fedez, il rapper sarebbe “terrorizzato dalle falsità che Corona potrà pubblicare” nei suoi confronti e ovviamente anche nei confronti della sua famiglia. In questo senso sarebbe scattato l’ammonimento e l’eventualità di una denuncia per stalking.

Stando al quotidiano, secondo i legali Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, tali falsita di Corona du Fedeico sarebbero montate ad arte con l’intento di colpire Fedez, diffamarlo e screditarlo. “Le condotte poste in essere da Fabrizio Corona, in ragione della loro gravità, ricorrenza e ripetitività, sono idonee ad integrare il reato di atti persecutori, avendo ingenerato nella mia persona uno stato di forte ansia e prostrazione fisica e morale, che purtroppo perdura tutt’oggi, in quanto sono terrorizzato dalle falsità che il Corona potrà pubblicare contro di me e la mia famiglia, pur di vendere gli abbonamenti del suo programma”, si legge.

Da qui l’ammonimento arrivato da parte del questore con tanto di invito “a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi dal reiterare le condotte illecite sopra descritte”.