Isola dei Famosi: “Angelo Madonia nel cast”, la reazione di Sonia Bruganelli

Verso la composizione del cast de L’Isola dei Famosi: Le voci su Angelo Madonia e la reazione di Sonia Bruganelli.

I rumors di crisi smentiti anche con l’ultimo gesto e le nuove voci relative alla partecipazione di Angelo Madonia a L’Isola dei Famosi. L’ex ballerino di Ballando continua ad essere al centro dell’attenzione e con lui pure, ovviamente, Sonia Bruganelli. Nelle ultime ore, infatti, le indiscrezioni sul suo ipotetico ingresso nel cast del famoso reality hanno suscitato nella coppia una particolare reazione.

L’Isola dei Famosi: Angelo Madonia nel cast?

Nelle scorse ore, come detto, si sono susseguite diverse notizie e indiscrezioni in merito alla possibilità di vedere Angelo Madonia nel cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo aver preso parte per anni a Ballando con le Stelle, come professionista, e aver lasciato tutti nel corso dell’ultima annata, ecco che il danzatore sarebbe entrato nel giro dei rumors per la trasmissione che andrà presto in onda su Canale 5.

Angelo Madonia – www.donnaglamour.it

L’esperta di gossip Deianira Marzano aveva riportato l’indiscrezione con tanto di storia Instagram molto chiara che non sembrava lasciar dubbio alcuno sul buon Angelo e il potenziale ingresso tra i personaggi del reality. Eppure, a quanto pare, la situazione sarebbe ben diversa da quella descritta. Almeno a giudicare dalla reazione avuta dal diretto interessato e dalla sua dolce metà, Sonia Bruganelli.

La reazione di Sonia Bruganelli

Dopo la diffusione dell’indiscrezione su Madonia, ecco che sui social la Bruganelli ha risposto con grande ironia: “Devi dirmi qualcosa che non so!?“, le parole in una storia su Instagram. Successivamente, con tanto di replica di Angelo, ecco ulteriore sorta di smentita sulla vicenda: “Io direi che è il caso che tu rimanga in Italia… sei già pazzo di tuo senza digiunare“, le parole di Sonia. Insomma. A quanto pare, almeno per il momento, il danzatore pare intenzionato a non andare a L’Isola…