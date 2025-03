I riti alle “spalle” di Myrta Merlino: arriva il Tapiro d’Oro per la conduttrice

Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia per Myrta Merlino, raggiunta da Valerio Staffelli per alcuni momenti e situazioni relative a Pomeriggio Cinque.

Tante voci sul presente e il futuro di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Al momento, però, l’unica certezza riguarda un particolare “premio” che la conduttrice ha ricevuto in queste ore. Di cosa si tratta? Del Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia, consegnato naturlamente dallo storico inviato del tg satirico, Valerio Staffelli.

Myrta Merlino e l’esperienza a Pomeriggio Cinque

Fin dal primo giorno il rapporto tra Pomeriggio Cinque e Myrta Merlino è sembrato essere conflittuale. Non tanto per le dinamiche della trasmissione o la professionalità della padrona di casa, quanto per i pensieri e i commenti mai veramente soddisfatti del pubblico di Canale 5 che, in un certo senso, hanno sempre avuto un tono nostalgico pensando a Barbara D’Urso.

Alcune mosse della Merlino, poi, hanno contribuito a rendere spesso non ottimale il feeling con i telespettatori. In questo senso, anche le indiscrezioni sui giorni di pausa chiesti dalla donna per il periodo pasquale e le sue assenze ritenute eccessive dal pubblico hanno reso il tutto piuttosto controverso.

Il Tapiro d’Oro alla Merlino: il motivo

Anche per questa ragione, Striscia la Notizia ha raggiunto la Merlino per consegnarle il Tapiro d’Oro. Il vero motivo, però, sarebbero alcuni riti scaramantici del sostituto della brava Myrta, Dario Maltese, che, in modo ironico, il tg satirico ha ipotizzato possano avvenire al fine di “prendere il suo posto” in modo definitivo.

“Ma davvero? Non ne so nulla che roba strana”, ha detto la Merlino sul sale gettato alle spalle da Maltese o altri gesti scaramentici fuorionda. “Forse Maltese lo fa perché vorrebbe prendere il suo posto?”, ha domandato ancora Staffelli. Dal canto suo la Merlino ha replicato: “Non credo. Io e Dario siamo amici. Mi fido molto di lui“.