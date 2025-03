Momento simpaticissimo per Angelina Mango che è tornata a mostrarsi sui social annunciando il ritorno all’Università per un esame.

Ha rassicurato tutti qualche giorno fa riguardo la sua salute e il suo momento. E adesso, Angelina Mango ha fatto molto di più annunciando in modo molto simpatico il suo ritorno all’Università per sostenere un esame. Tramite TikTok, la cantante si è fatta vedere in tutto il suo splendore scherzando anche sull’abbigliamento scelto.

Angelina Mango: musica in pausa e il ritorno sui social

Sono stati mesi complicati per Angelina Mango. La cantante, che ha conquistato il pubblico con il successo di “La Noia” e la vittoria a Sanremo 2024, aveva annunciato in ottobre di doversi prendere una pausa per concentrarsi su sé stessa. In questo senso, i fan si erano preoccupati ipotizzando delle poblematiche di salute per la giovane artista.

Angelina Mango – www.donnaglamour.it

Dopo un periodo di silenzio, però, ecco la super Angelina essere tornata in forma sui social spiegando di stare bene e di essere in una fase serena di “divertimento”. Non solo. In queste ore, come anticipato, la Mango ha optato per un nuovo contenuto social su TikTok comunicando una bellissima news: il ritorno all’Università per un esame.

L’esame all’Università: il video

Angelina ha condiviso un filmato su TikTok per comunicare di dover andare a sostenere un esame all’Università che, stando alle voci recenti, era stata momentaneamente lasciata per dare spazio agli impegni professionali da Amici fino a Sanremo e l’Eurovision. Il ritorno all’Università per sostenere un esame ha messo in evidenza il desiderio di Angelina di proseguire il proprio percorso accademico, nonostante gli impegni artistici.

La didascalia del video su TikTok, “Volevo essere demure ma sono brat”, ha suggerito una riflessione ironica sul suo atteggiamento nell’affrontare questa esperienza oltre che, come sempre, sottolineare una grande autoironia pure sull’abbigliamento decisamente particolare scelto per l’occasione. Immancabili i commenti bizzarri e simpatici dei fan, assolutamente contenti di rivedere la Mango sorridente e felice.