“Helena era l’opposto”: Lorenzo sbotta su la Prestes al GF

Momento di confronto al Grande Fratello con Lorenzo Spolverato che ha parlato di Helena Prestes e i suoi cambiamenti recenti.

Ancora attriti e polemiche al GF e, ancora una volta, i protagonisti sono sempre loro: Helena, Lorenzo e Shaila. In particolare, dopo i retroscena svelati nei giorni scorsi dalla Gatta, è stato Spolverato a parlare della Prestes e non certo in modo positivo. Secondo il ragazzo, infatti, la modella avrebbe cambiato atteggiamento nei suoi confronti risultando piuttosto falsa.

GF: Lorenzo, Shaila e Chiara si confrontano

Momenti di riflessione nel cortile della Casa del Grande Fratello. Come sottolineato da Mediaset Infinity, infatti, nella notte mentre in camera da letto c’è chi, in vista della semifinale, ha deciso di prepararsi per la notte per ricaricare le energie, in giardino le cose sono andate diversamente con Lorenzo, Shaila e Chiara si sono scambiati alcuni pareri.

Helena Prestes – www.donnaglamour.it

I concorrenti hanno fatto alcune riflessioni su quanto accaduto nel corso di questi sei mesi all’interno della Casa più spiata d’Italia. In particolare, Lorenzo e Shaila hanno commentato l’atteggiamento di alcuni loro compagni d’avventura, con focus su Helena e Javier.

I cambiamenti di Helena: parla Spolverato

Lorenzo ha spiegato senza giri di parole che, secondo lui, la modella sia cambiata molto durante la sua avventura. Spolverato ha sottolineato come la bella Helena sia cambiata molto durante la sua esperienzal GF: all’inizio la reputava una ragazza divertente, allegra e piena di risorse, motivo che l’aveva portato ad avvicinarsi a lei. “Era brillante, non litigava mai”, sono state le frasi di Lorenzo.

Poi, però, qualcosa è cambiato e col passare del tempo le cose si sono radicalmente modificate: lei ha iniziato ad attaccarlo al suo ritorno dalla Spagna. “Era l’opposto di quello che è adesso“, ha detto in modo duro Lorenzo, deluso dalla Prestes.

Anche secondo Shaila la Prestes non è stata limpida e, con lei, pure Javier Martinez: “Tutti e due sono strani”, ha detto sempre in cortile mentre Chiara era lì con loro ad ascoltare.