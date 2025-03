Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: la verità sulla crisi in una foto

Come stanno le cose tra Raoul Bova e la sua compagna Rocio Munoz Morales dati per “separati in casa”. Ecco la foto verità.

Sono state giornate intense per Raoul Bova e la sua compagna, Rocio Munoz Morales, dati in crisi e persino “separati in casa”. Eppure, adesso, è arrivata una serie di foto che potrebbe cambiare le cose. Infatti, al netto delle numerosi voci antipatiche, i due si sono mostrati insieme, probabilmente per dare un segnale alle tante chiacchiere sul loro rapporto.

La presunta crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Le voci relative a Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono partite qualche giorno fa quando Diva e Donna aveva menzionato alcune persone vicino alla coppia secondo le quali i due sarebbero stati “separati in casa”. Il settimanale non aveva avuto dubbi e aveva appunto parlato di crisi e di rapporto ormai vicino alla fine.

Rocio Munoz Morales – www.donnaglamour.it

Diva e Donna aveva informato i suoi lettori tramite l’ultimo numero pubblicato a proposito di quella che sarebbe stata la situazione problematica tra Bova e la Morales. “La favola d’amore è finita: sono in crisi e vivono già da separati in casa”, erano state le parole del media che, però, non avevano trovato in quel momento né conferme né smentite.

La foto verità sulla coppia

Adesso, invece, qualcosa sembra essere cambiato. La coppia è stata fotografata dal settimanale Oggi, come riportato da Leggo, mentre trascorreva una domenica all’insegna del relax nel quartiere romano della Balduina. Con Raoul e Rocio erano presenti anche le due figlie, Luna e Alma. Il tutto, come detto, si sarebbe verificato nella giornata del 23 marzo 2025.

Da quanto si apprende, dopo la passeggiata, l’intera famiglia si è fermata a pranzo in un ristorante rinomato e poi, per la digestione, tutti si sono diretti verso Ponte Milvio, in una delle gelaterie self-service. Bova ha poi dovuto lasciare la compagna e le figlie per andare al teatro Manzoni per uno spettacolo, salvo poi riunirsi e concludere la serata insieme guardando un’esibizione del Cirque du Soleil. Insomma, la famiglia funziona. Le voci di crisi potrebbero essere state ufficialmente smentite.