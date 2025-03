“Non si presenta alle prove”: Ciacci e Melillo sul nuovo show di Carlo Conti

Retroscena pungenti su ‘Ne vedremo delle belle’, il nuovo programma di Carlo Conti: parlano Giovanni Ciacci e Angela Melillo.

Le prime polemiche su ‘Ne vedremo delle belle’ sono iniziate con lo sfogo di Valeria Marini dopo la prima puntata. Ora, invece, è toccato ad Angela Melillo e Giovanni Ciacci rivelare alcuni retroscena piuttosto piccanti relativi alle prove e anche ad alcuni screzi che sarebbero accaduti tra le dieci showgirl protagoniste dello show di Rai di Carlo Conti.

Ciacci-Melillo: i retroscena su ‘Ne vedremo delle belle’

Intervenuti come ospiti a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, Giovanni Ciacci e Angela Melillo hanno parlato del nuovo programma di Rai 1 con Carlo Conti, ‘Ne vedremo delle belle’. In particolare i due si sono soffermati sui primi contrasti tra le dieci showgirl che sono protagoniste della trasmissione che si stanno, fin da subito, dando battaglia.

Angela Melillo – www.donnaglamour.it

La bella Angela Melillo, insieme a Patrizia Pellegrino, Carmen Russo, Valeria Marini, Matilde Brandi, Lorenza Mario, Veronica Maya, Laura Freddi, Adriana Volpe e Pamela Prati, è protagonista dello show di Carlo Conti e pare aver trovato pane per i suoi denti sfidando nelle varie performance le colleghe. In questo senso, come detto, insieme a Ciacci si è lasciata andare a qualche retroscena.

Le prove saltate e il giallo sulla “bionda”

“Se c’è competizione fra loro? Eccome se c’è! La faida parte dai tempi del Bagaglino!”, ha detto Ciacci nel pomeriggio de ‘La Volta Buona‘. E ancora: “Una di loro non si è neanche presentata alle prove. Chi? Si dice il peccato, ma non il peccatore”.

Successivamente, chiamando in causa la Melillo, ecco un altro dettaglio: “C’è stata una primadonna fra queste nove con cui lavori che ti ha messo in ultima fila perché eri bionda?”, ha domandato Ciacci in modo retorico in quanto già a conoscenza di quella che sarebbe stata la risposta.

“Perché sono bionda e brava…”, ha subito detto la Melillo confermando tutto. “Questo è vero e a me è dispiaciuto molto. Quando è successo mi è molto dispiaciuto, ma sono andata avanti lo stesso, ho fatto la mia gavetta e il mio lavoro”, ha ammesso la donna. Insomma, la premesse per le prossime puntate piuttosto accese ci sono tutte.