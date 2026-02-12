Come partecipare a Cortesie per gli ospiti: requisiti e domanda

Come partecipare a Cortesie per gli ospiti? Tutti possono essere esaminati da Csaba, Zorzi e Valbuzzi, basta avere due requisiti.

Se ritenete di essere ottimi padroni di casa e amate preparare banchetti degni di un re, Cortesie per gli ospiti è il programma che fa per voi. La casa di produzione apre i casting con cadenza regolare e tutti sono ammessi a partecipare: ecco i requisiti e come inoltrare la candidatura.

Cortesie per gli ospiti: come partecipare al programma

In onda su Real Time dal 2005, Cortesie per gli ospiti continua a soddisfare il grande pubblico. Il cambio dei giudici, dal primissimo trio Borghese-Ruspoli-Tonelli a quello attuale, Csaba-Valbuzzi-Zorzi, non ha influenzato gli ascolti, quindi la produzione è sempre alla ricerca di nuovi concorrenti. Se sognate di partecipare al programma, sappiate che i casting sono interamente organizzati, realizzati e diretti dalla casa di produzione Banijay Italia.

I requisiti per diventare protagonisti di una puntata sono pochi, ma fondamentali: essere un perfetto padrone di casa e capacità di preparare cene memorabili. Per iscriversi ai casting non bisogna fare altro che compilare l’apposito form sul sito ufficiale di Banijay Italia.

Documenti per l’iscrizione ai casting di Cortesie per gli ospiti

Per partecipare a Cortesie per gli ospiti, al momento dell’iscrizione ai casting, sono richiesti alcuni ‘documenti’: un indirizzo email valido, un numero di telefono e due fotografie, una propria e l’altra del salotto di casa. Gli scatti devono essere in formato .jpg e di peso non superiore ai 10 MB. Successivamente, in fase di compilazione, bisognerà accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali e fornire i propri dati anagrafici.

Se sarete fortunati, verrete ben presto ricontattati da Banijay Italia. Nel frattempo, potete allenarvi con la mise en place, con le ricette che vi riescono meglio e, magari, sistemare gli angoli di casa che vi convincono meno.