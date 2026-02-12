“Hai un pacco bollente”: scivolone da Stefano De Martino spiazza la ballerina, caos ad Affari Tuoi

Momento di imbarazzo ad Affari Tuoi: una battuta a doppio senso sulla ballerina Martina Miliddi costringe Stefano De Martino a intervenire in diretta.

Dopo le gaffe durante la cerimonia d’apertura di Milano-Cortina, in Rai si torna a parlare di un momento imbarazzante accaduto in diretta televisiva. Stavolta il contesto è quello di Affari Tuoi, dove una battuta pronunciata in studio ha costretto il conduttore Stefano De Martino a intervenire immediatamente per riportare serenità. La protagonista del siparietto è stata Martina Miliddi, ballerina ormai presenza fissa del programma…

Affari Tuoi, gaffe di Lupo con Martina Miliddi: “Hai un pacco bollente”

Il momento si è verificato durante la puntata di martedì 10 febbraio, nella fase finale della partita di Antonio, concorrente calabrese arrivato al rush conclusivo con due opzioni decisive: da una parte il pacco da 100mila euro, dall’altra il pacco ballerina.

In quel frangente, Stefano De Martino ha deciso di far entrare comunque in studio Martina Miliddi, accompagnando il suo ingresso con una battuta scherzosa: “Ballerai solo se Antonio dovesse avere i 100mila euro, altrimenti cosa c’è da ballare?“.

Al suo arrivo, l’ex allieva di Amici ha salutato il conduttore con un abbraccio affettuoso, un gesto spontaneo che ha mostrato la familiarità professionale tra i due. Proprio in quel momento è arrivato il commento di Lupo, collaboratore di studio del programma, che rivolgendosi al concorrente ha detto: “Che ci siano i 100mila o Martina nel tuo pacco, hai comunque un pacco bollente“.

Le scuse immediate di Stefano De Martino

La frase di Lupo, caratterizzata da un evidente doppio senso, ha creato un attimo di imbarazzo in studio. Stefano De Martino ha reagito subito, interrompendo la situazione per scusarsi direttamente con la ballerina e ristabilire un clima di rispetto. “Martina, scusami davvero“, ha detto il conduttore, prendendo immediatamente le distanze dal commento e mostrando grande attenzione alla sensibilità del momento.