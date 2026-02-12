In un momento d’oro della sua vita professionale, Ezio Greggio ha rilasciato un’intervista a Leggo, in cui parla dell’eventualità di salire sul palco di Sanremo.

Comico amatissimo dal pubblico e conduttore di Striscia la Notizia, Ezio Greggio continua a essere protagonista della scena televisiva. In un’intervista esclusiva rilasciata a Leggo, ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera. Nel corso della chiacchierata, ha anche espresso il suo commento sul caso Andrea Pucci. E parlando del Festival di Sanremo, ecco cosa ha detto di fronte a un’eventuale proposta.

Ezio Greggio, comico dei grandi successi fra Striscia e Drive In

Ezio Gregio rappresenta una delle figure più importanti nel mondo della comicità. Dopo anni di stop, il comico è tornato al timore di Striscia la Notizia, ma con un format completamente rinnovato. Guardando al passato, impossibile non citare Drive In, uno dei più grandi successi televisivi di Greggio. Inimitabile l’affinita artistica e la complicità fra lui e Enzo Iacchetti.

“Il nostro rapporto è meraviglioso; ci capiamo senza guardarci. Siamo stati recentemente da Silvia Toffanin a Verissimo e lei non riusciva a smettere di ridere“, ha dichiarato.

Ezio Greggio, il caso Pucci e l’ipotesi di Sanremo

Nel ripercorrere i momenti salienti della sua carriera, Ezio Greggio non ha potuto fare di soffermarsi sull’evoluzione della società e su quanto il politcally correct abbia influito sul modo di far ridere.

“Da collega dico che la censura non vada fatta preventiva, semmai successiva. Conosco Andrea, è un ottimo entertainer quindi solidarietà a lui come collega. Io sono per il politically scorrect: quando vado in teatro lo dichiaro subito” ha dichiarato il comico, esprimendo la sua opinione sul caso Pucci.

Parlando della bufera che ha coinvolto Andrea Pucci e della rinuncia a Sanremo 2026, il conduttore di Striscia ha fatto intendere che prenderebbe in considerazione l’ipotesi di salire sul palco più importante d’Italia.

“Se mi chiamassero per Sanremo, valuterei: non dico mai di sì a priori, ma nemmeno di no. Vedremo, magari sarete i primi a saperlo” ha affermato lo showman.