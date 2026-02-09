Il caso Andrea Pucci infiamma Sanremo 2026: dopo la rinuncia alla co-conduzione, intervengono la premier Giorgia Meloni e la Rai.

Dopo l’annuncio di Andrea Pucci alla co-conduzione di Sanremo 2026, esplode il caso: una valanga di insulti, polemiche sui social e attacchi da parte dell’opposizione politica hanno spinto il comico a fare un passo indietro. Il suo addio, però, non ha placato le polemiche. Sul caso sono intervenuti la premier Giorgia Meloni e la Rai con una nota ufficiale. Ecco cosa sta succedendo.

Teatro Ariston

Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione di Sanremo 2026

Con l’annuncio della partecipazione di Andrea Pucci al Festival si è innescata una vera e propria rivolta sui social da parte di alcuni utenti. Non sono mancati insulti all’ex volto di Zelig e Colorado, tanto da spingere l’artista a fare un passo indietro.

La macchina d’odio ha colpito in modo negativo il comico, che ha deciso di rinunciare a Sanremo 2026.

“Quest’onda mediatica negativa che mi ha coinvolto in occasione dell’annunciata partecipazione a Sanremo, una manifestazione così importante che appartiene al cuore del Paese, altera il patto fondamentale che c’è tra me ed il pubblico, motivo per il quale ho deciso di fare un passo indietro in quanto i presupposti per esercitare la mia professione sono venuti a mancare” ha dichiarato il comico, spiegando le motivazioni della sua scelta.

L’intervento della premier Giorgia Meloni e della Rai

Alcuni politici sono intervenuti a sostegno di Andrea Pucci, esprimendo la loro solidarietà. “Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui. Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia” ha scritto la premier Giorgia Meloni.

“L’ultima vittima del politicamente corretto“. “Io sto con Andrea Pucci” ha detto Antonio Tajani.

“Grande rammarico per la decisione di Andrea Pucci di rinunciare a partecipare alla prossima edizione del festival di Sanremo, a seguito delle gravi minacce ricevute e del clima di intimidazione nei suoi confronti” si legge in una nota diffusa dalla Rai.