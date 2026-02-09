È morta Patrizia De Blanck: addio alla contessa della TV

È morta Patrizia De Blanck, la contessa della televisione italiana. L’annuncio struggente della figlia Giada.

Patrizia De Blanck è morta a Roma all’età di 85 anni. A comunicarlo è stata la figlia Giada, che in un lungo e struggente post su Instagram ha condiviso il proprio dolore e ricordato la figura della madre, donna forte e amatissima, nonché volto noto della televisione italiana. L’annuncio ha scosso il pubblico che per anni ha seguito con affetto le sue apparizioni sul piccolo schermo.

Addio a Patrizia De Blanck: la sua vita tra nobilità e televisione

Patrizia De Blanck era figlia di Lloyd Dario, ultima discendente della storica famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’ Dario, e dell’ambasciatore di Cuba S.E. Guillermo De Blanck y Menocal. È stata una figura televisiva riconoscibile e amata, nota anche per il suo carattere schietto e diretto.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo iniziò giovanissima, quando fu valletta e soubrette nel programma Il Musichiere, condotto da Mario Riva. Negli anni, ha preso parte a numerose trasmissioni televisive, tra cui Chiambretti c’è nel 2002, L’isola dei famosi nel 2008 e il Grande Fratello Vip nel 2020, conquistando il pubblico con la sua personalità fuori dagli schemi.

L’annuncio della figlia Giada e la malattia della contessa

Nel suo post, Giada De Blanck ha raccontato il percorso vissuto accanto alla madre durante la malattia, affrontato con forza, amore e grande riservatezza. “Con tanta difficoltà scrivo questo messaggio, non ho la forza neanche di parlare. Chi mi conosce sa che per me la mia mamma era tutto“, ha scritto.

“Era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita. Ho dedicato la mia vita a lei con amore, cura, determinazione e dedizione“, ha aggiunto, rivelando di aver lottato fino all’ultimo nel tentativo di salvarla ancora una volta.

“Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti“, ha concluso, lasciando spazio a una promessa d’amore eterno: “Vivrò per due, questa è la promessa. Vivrò per lei, che vive dentro di me e nel mio cuore per sempre. Neanche la morte potrà dividerci“.