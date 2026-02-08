Belen perde le staffe, il triangolo Elodie-Iannone-Rocio e Corona bannato: i gossip della settimana

Tante novità dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione: ecco tutti i migliori gossip della settimana.

Tantissimi i gossip che hanno infiammato questa settimana, a partire da Fabrizio Corona bannato dai social. Negli ultimi giorni, le notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione si sono susseguite senza sosta. Tra i gossip più chiacchierati spicca Belen Rodriguez che perde le staffe durante un’intervista. Continua poi il chiacchieratissimo triangolo Iannone-Rocio-Elodie, mentre riflettori puntati anche su Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta che avrebbero celebrato un matrimonio in gran segreto. Scopriamo insieme i migliori gossip della settimana, dal 02 al 06 febbraio 2026.

Laura Pausini rompe il silenzio sul caso Grignani

La settimana di gossip non può non iniziare con Laura Pausini, che ha deciso di chiarire una volta per tutte il caso legato a Gianluca Grignani prima dell’inizia di Sanremo 2026, dove il cantante sarà presente nella serata dei duetti. In molti si sono chiesti cosa sia accaduto davvero tra i due artisti dopo le tensioni dovute alla canzone “La mia storia fra le dita“.

Prima dell’uscita del suo nuovo album Io canto 2, la cantante ha rotto il silenzio in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. La Pausini ha voluto raccontare la sua versione dei fatti senza nascondere l’amarezza: “Non me lo aspettavo. Vorrei avere il suo punto di vista. Gli ho scritto tante volte, ai limiti della logorrea, e non mi ha risposto…“.

I nuovi aggiornamenti sul triangolo Elodie-Iannone-Rocio

Non solo il caso Grignani, anche un’altra saga che tiene banco dalle feste natalizie, ovvero il triangolo Elodie-Andrea Iannone-Rocío Muñoz Morales. Una storia che continua ad alimentare il gossip tra nuovi amori, indiscrezioni e colpi di scena.

Negli ultimi tempi, Elodie appare sempre più unita alla ballerina Franceska Nuredini. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, le due starebbero addirittura pensando di andare a vivere insieme. Le voci si sono intensificate dopo che sono state paparazzate mentre facevano shopping per la casa. Per la rivista, la ballerina si sarebbe già trasferita nell’abitazione della cantante.

Sul fronte opposto, spunta il nome di Rocío Muñoz Morales, che ha rotto il silenzio dopo la paparazzata che la ritrae insieme ad Andrea Iannone. Intervistata da Vanity Fair, l’attrice ha spiegato:

“Ci conosciamo da pochissimo, ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei“. Precisando però: “Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo“.

Ma perché Elodie e Iannone si sono lasciati? La loro relazione sembrerebbe essere giunta al capolinea già da diversi mesi. A fare chiarezza ci ha pensato Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi, parlando di un presunto ultimatum del pilota.

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta: il matrimonio in gran segreto

Non solo coppie scoppiate e scandali, questa settimana ha regalato anche una favola a lieto fine. Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono infatti diventati marito e moglie con un matrimonio celebrato in gran segreto, lontano dai riflettori e con pochissimi invitati.

La coppia ha pronunciato il fatidico “sì” dopo una lunga storia d’amore iniziata nel 2018 e suggellata dalla nascita del loro primo figlio, Tommaso. Una scelta intima e riservata, arrivata a quasi un anno dalla romantica proposta di matrimonio. Un momento speciale vissuto con discrezione, prima dell’arrivo del secondo figlio, che presto allargherà ancora la famiglia.

Belen perde le staffe durante un’intervista

Belen Rodriguez è tornata al centro del gossip per un episodio che ha fatto rapidamente il giro del web. La showgirl avrebbe perso le staffe durante un’intervista telefonica, arrivando a interrompere bruscamente la conversazione dopo una domanda che non avrebbe gradito.

Secondo quanto raccontato dalla giornalista Ilaria Ravarino, l’intervista era dedicata alla nuova edizione di Only Fun – Comico Show e vedeva la showgirl in collegamento telefonico insieme ai PanPers.

A infastidirla sarebbe stato l’uso della parola “rivincita” riferita al suo ritorno in TV, termine che la conduttrice non avrebbe apprezzato. Prima di chiudere la chiamata, avrebbe chiarito il suo punto di vista con parole nette: “Io non lavoro per dimostrare nulla. Sono da vent’anni in TV“.