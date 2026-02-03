Fabrizio Corona sparisce da Instagram dopo l’ultima puntata di Falsissimo: profili irraggiungibili e le tensioni con Mediaset e Signorini.

Mentre Claudio Lippi è intervenuto per chiarire le sue attuali condizioni di salute, arriva un colpo di scena per Fabrizio Corona. Nelle ultime ore, i suoi profili Instagram – personale e quello del format Falsissimo – sono diventati irraggiungibili. Un evento improvviso che arriva subito dopo la pubblicazione di una nuova puntata in cui l’imprenditore tornava a parlare di Mediaset e del caso Signorini, nonostante lo stop imposto dalla rete e un’inibitoria del Tribunale di Milano.

Il caso Falsissimo e lo scontro con Mediaset e Alfonso Signorini

Falsissimo, il format creato da Fabrizio Corona per raccontare retroscena e dinamiche del mondo dello spettacolo, è finito sotto la lente di Mediaset proprio per l’uso non autorizzato di materiale audiovisivo.

Nonostante questo, l’ex re dei paparazzi aveva scelto di proseguire nella promozione della nuova puntata, sostenendo apertamente la sua posizione e rivendicando “la libertà di critica e cronaca“.

Perché Fabrizio Corona è scomparso da Instagram

Il profilo Instagram di Fabrizio Corona, come riportato da Fanpage, è al momento non disponibile. Al momento non è stata fornita una spiegazione ufficiale: non si sa se la rimozione sia stata decisa dalla piattaforma o se sia frutto di una scelta volontaria.

Tuttavia, il momento in cui è avvenuta la scomparsa degli account suggerisce una possibile connessione con i recenti sviluppi legali che coinvolgono l’imprenditore. Proprio nella nuova puntata, l’ex re dei paparazzi tornava sul tema Mediaset e sul conduttore Alfonso Signorini, nonostante un chiaro divieto del Tribunale di Milano che gli impediva di affrontare nuovamente l’argomento.

Nel frattempo, su X (Ex Twitter) si è acceso il dibattito sotto l’hashtag #falsissimo, dove molti utenti commentano la vicenda e si interrogano su un possibile ritorno dell’imprenditore sui social.

Aggiornamento ore 12.00: Come riportato da Trash Italiano: “Dopo la disattivazione dei profili Instagram di Fabrizio Corona e “Falsissimo”, anche tutte le puntate di YouTube (tranne quelle in abbonamento) sono state nascoste o rimosse: l’ultima per via di un reclamo di Mediaset“.