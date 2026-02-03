Claudio Lippi rompe il silenzio con un video su Instagram e chiarisce le sue reali condizioni di salute dopo la puntata di Falsissimo. Il video.

Dopo le immagini dalla terapia intensiva mostrate durante la trasmissione Falsissimo che avevano fatto preoccupare il pubblico, Claudio Lippi ha deciso di intervenire in prima persona. Attraverso un video pubblicato sul suo nuovo profilo Instagram, ha chiarito la sua situazione attuale e il motivo che lo ha spinto a tornare a parlare pubblicamente.

Claudio Lippi torna con un video sui social: come sta davvero

Nel video diffuso sul suo profilo Instagram, Claudio Lippi ha smentito in modo diretto le voci che lo volevano gravemente malato: “Sono vivo, sano magari non tanto però sono vivo“. Ha sottolineato di non essere ricoverato, né tantomeno in condizioni critiche: “Non sono in terapia intensiva come avrete probabilmente visto nel corso di altri appuntamenti“.

Il conduttore ha spiegato che la decisione di aprire un account Instagram è nata soprattutto dall’insistenza della figlia Federica, alla quale ha accennato con tono ironico: “Lo devo fare altrimenti rischio delle pene corporali“. Ha poi aggiunto: “Ho una lunga storia da raccontarvi. Se iniziamo oggi, non so se finiamo a Ferragosto“, sottolineando così il desiderio di ricostruire un rapporto diretto con il suo pubblico.

Inoltre, ha espresso l’intenzione di tornare a comunicare dopo anni di silenzio, definendo questo canale social come uno spazio per ristabilire una connessione autentica: “Riprendere il rapporto con quello che per me è vita: il rapporto con il pubblico“.

Il riferimento a Fabrizio Corona e Falsissimo

Nonostante le dichiarazioni forti fatte da Fabrizio Corona durante la puntata di Falsissimo – dove aveva affermato che Claudio Lippi fosse “in fin di vita” – il conduttore non ha preso le distanze. Al contrario, lo ha pubblicamente ringraziato: “Ringrazio anche Fabrizio Corona che ha iniziato con coraggio poi tutti sappiamo le sue caratteristiche, che posso condividere o meno, ma apprezzo e dovreste farlo anche voi“.

Il conduttore ha accennato anche al tema delicato dei “circolini” che, secondo lui, esistono nel mondo della televisione, ma ha preferito rimandare ogni approfondimento. Nel finale del suo messaggio ha voluto ribadire la sua volontà di non ritirarsi dalla scena televisiva: “Qualcuno dirà che potrei andare in pensione. No, in pensione no“.