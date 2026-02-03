La famiglia di Valentino Garavani prende ufficialmente le distanze da Oscar Garavani, che si è presentato come presunto nipote dello stilista.

Solo qualche giorno fa la notizia di cinque nomi per la successione aveva attirato l’attenzione. A rendere il quadro ancora più complesso è il caso di Oscar Garavani, designer di borse che da tempo si presenta come pronipote di Valentino Garavani. Dopo la sua partecipazione ai funerali del celebre stilista, il suo nome è tornato al centro dell’attenzione, ma la famiglia del Maestro – come riportato da Il Corriere della Sera – ha voluto chiarire definitivamente la questione.

Valentino, il caso del presunto nipote Oscar Garavani: la smentita

La smentita arriva dal Corriere della Sera ed è firmata da Piero Villani, nipote di Valentino Garavani. La lettera, inviata a nome de “La famiglia del Maestro Valentino Garavani“, mette nero su bianco che non esiste alcun legame tra Oscar Garavani e lo stilista scomparso il 19 gennaio.

“Nessuna parentela, nessun ramo nascosto dell’albero genealogico. Solo una omonimia“, si legge nell’articolo pubblicato da Leggo.it. Il 59enne, da anni racconta di essere figlio di un presunto fratello del Maestro. Tuttavia, questo dettaglio non trova alcun riscontro: Valentino aveva solo una sorella, Wanda. Nonostante ciò, ha continuato nel tempo a sostenere questa versione, alimentando dubbi e polemiche.

Già nel 2020, in un articolo dell’Ansa, era stato definito “nipote di Valentino“, con riferimenti alla sua carriera nella moda, comprese collaborazioni con grandi nomi come Armani, Versace, Ferré e lo stesso Valentino. La definizione è rimasta in circolazione su diverse testate negli anni successivi, contribuendo a rafforzare l’equivoco.

La versione di Oscar Garavani

Oscar Garavani non arretra, nemmeno di fronte alla smentita ufficiale. Interpellato dal Corriere della Sera, continua a dichiararsi legato al celebre stilista Valentino. Parla apertamente di una possibile inclusione nella successione: “Lo sapremo quando verrà aperto“, afferma.

Racconta anche di aver avuto contatti telefonici e incontri sporadici con il presunto zio, soprattutto a Roma, pur precisando che i rapporti non erano frequenti. Era presente anche ai funerali del Maestro, dove è stato fotografato e il suo volto è apparso sui giornali.

“Sono andato per salutare un parente“, spiega, rivendicando la sua presenza con discrezione e criticando chi, secondo lui, avrebbe approfittato dell’occasione per cercare visibilità.