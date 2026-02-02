Andrea Iannone pubblica e poi cancella una foto ‘piccante’ con due vibratori sul letto: lo scatto riportato da Dagospia fa il giro del web.

Mentre Can Yaman torna per la prima volta in TV dopo il caso del presunto arresto, Andrea Iannone finisce al centro dell’attenzione per una foto decisamente audace. Il motociclista, già noto alle cronache rosa per le sue relazioni con personaggi famosi, ha attirato l’attenzione del web con uno scatto di vibratori sul letto apparsa sul suo profilo Instagram e rimossa poco dopo…

Dalla rottura con Elodie ai rumors su Rocío Morales

Da settimane Andrea Iannone è tornato sotto i riflettori anche per le vicende sentimentali. La sua storia con la cantante Elodie sarebbe terminata da poco, anche se né lui né lei hanno mai confermato ufficialmente il gossip. Proprio questo silenzio ha alimentato voci sempre più insistenti e spesso contrastanti sullo stato della loro relazione.

Nel frattempo, si è parlato di una possibile simpatia con Rocío Morales, attrice spagnola tornata single dopo la separazione da Raoul Bova. Le indiscrezioni sono iniziate dopo le festività natalizie e raccontano di un presunto incontro in una discoteca di Madrid. A seguire, ci sarebbe stato un romantico weekend nel relais di lusso L’Albereta, in Franciacorta, meta abituale per molte celebrità.

La foto ‘piccante’ pubblicata (e subito cancellata)

Secondo quanto riportato da Dagospia, il 1° febbraio 2026 Andrea Iannone avrebbe condiviso sui social una foto piccante. L’immagine ritraeva due vibratori – uno nero e uno fucsia acceso – poggiati su un letto matrimoniale in disordine.

Una pubblicazione breve, rimossa poco dopo, ma non abbastanza in fretta da sfuggire agli occhi attenti del sito di Roberto D’Agostino, che ha salvato e ripubblicato lo scatto, accompagnandolo con una frase che ha alimentato il mistero: “Quale messaggio subliminale cela l’equivoco scatto e a chi è rivolto? Un monito alla sua ex fidanzata Elodie e alla sua amica speciale Franceska (…)”.

Le domande restano senza risposta, perché il pilota non ha chiarito pubblicamente il senso dello scatto, né ha rilasciato dichiarazioni in merito.