Can Yaman, la prima volta in TV dopo il caso dell’arresto: cosa farà a Sanremo 2026

Can Yaman torna in TV dopo il presunto arresto: sarà ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2026, come annunciato da Carlo Conti.

Dopo l’intervento sui social per il presunto caso dell’arresto in Turchia, Can Yaman torna in TV per la prima volta come ospite al Festival di Sanremo 2026, nella serata inaugurale del 24 febbraio. L’annuncio ufficiale è arrivato da Carlo Conti, attraverso un post pubblicato sui social in cui si mostra nei panni di Sandokan, personaggio reso celebre proprio dall’attore nella serie Rai.

Can Yaman a Sanremo 2026: la prima apparizione in TV dopo il presunto arresto

Can Yaman sarà dunque uno degli ospiti più attesi della prima serata del Festival di Sanremo 2026, come confermato da Carlo Conti in un post ironico e simbolico in cui appare travestito da Sandokan grazie a un fotomontaggio.

La presenza dell’attore turco sul palco dell’Ariston rappresenta la sua prima apparizione televisiva in Italia dopo le notizie riguardanti il presunto arresto in Turchia avvenuto a inizio gennaio. La notizia della sua detenzione era emersa proprio nel giorno della messa in onda di C’è Posta per Te, dove era presente come ospite. Tuttavia, la puntata era stata registrata, e non era quindi un’apparizione in tempo reale.

Cosa farà sul palco del Festival di Sanremo 2026

Can Yaman salirà sul palco dell’Ariston anche per riportare alla ribalta il successo della serie Sandokan, prodotta dalla Rai, in cui ha interpretato il ruolo principale accanto ad Alessandro Preziosi, che ha vestito i panni di Yanez. La regia è firmata da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

Il 2026 rappresenta inoltre un anno significativo per questa storia: ricorrono i 50 anni dalla prima messa in onda della storica serie televisiva con Kabir Bedi, diretta da Sergio Sollima, diventata un vero simbolo della TV italiana degli anni Settanta.

Oltre al valore simbolico, la presenza dell’attore turco a Sanremo 2026 potrebbe anticipare novità sulla seconda stagione di Sandokan, le cui riprese sono previste tra primavera ed estate.