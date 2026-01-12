Can Yaman, le prime parole dopo l’arresto: il messaggio sui social

Dopo l’arresto in Turchia e il rapido rilascio, l’attore turco Can Yaman interviene sui social per spiegare l’accaduto.

Dopo la notizia dell’arresto in Turchia e il rilascio, Can Yaman ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione e rispondere alle notizie circolate sui media. Fermato brevemente a Istanbul nell’ambito di un’indagine che coinvolge ambienti della movida locale, l’attore turco è stato rilasciato nel giro di poche ore e ha fatto ritorno in Italia già il giorno successivo. La sua presa di posizione è arrivata attraverso un messaggio sui social, rivolto direttamente alla stampa italiana.

Can Yaman e l’arresto a Istanbul: cosa è successo

Il fermo di Can Yaman è avvenuto nell’ambito di un’indagine legata alla droga che coinvolge locali notturni e personaggi della movida di Istanbul. La notizia si è diffusa velocemente, ma è importante sottolineare che l’attore non è stato accusato formalmente di nulla. Le autorità turche non hanno emesso alcun provvedimento restrittivo nei suoi confronti.

La sua breve permanenza sotto controllo conferma che si è trattato di un episodio isolato. Il volto di Sandokan ha potuto lasciare la Turchia il giorno successivo, tornando in Italia senza alcun ostacolo, segno evidente dell’infondatezza delle voci più allarmistiche.

Il messaggio sui social dopo il rilascio

Per bloccare la diffusione di notizie errate, Can Yaman ha scelto di rivolgersi direttamente alla stampa italiana attraverso un messaggio social: “Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Però voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy‑paste delle notizie che arrivano dal Bosforo. Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in così poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene, Italia!“.