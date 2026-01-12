Francesca Tocca racconta a Verissimo la sua verità sulla fine del matrimonio con Raimondo Todaro. Ecco cosa ha scoperto.

Dopo anni di silenzio e discrezione sulla fine del suo matrimonio, Francesca Tocca ha deciso di raccontare la propria verità nell’intervista trasmessa l’11 gennaio 2026 a Verissimo. La ballerina ha smentito le dichiarazioni rilasciate dal suo ex marito nello stesso programma a settembre. Anche lo scorso ottobre, Raimondo Todaro aveva parlato con affetto della sua ex a La Volta Buona. Oggi, però, la Tocca ha scelto di rompere il silenzio e condividere la sua versione dei fatti.

Francesca Tocca smentisce l’ex Raimondo Todaro a Verissimo

A Verissimo, nella puntata dell’11 gennaio 2026, Francesca Tocca ha chiarito fin da subito che lei e Raimondo Todaro non sono tornati insieme: “Non siamo tornati insieme, la separazione è certa. Io sono molto serena“. Ha quindi risposto alle parole del suo ex, che aveva motivato la rottura con la sua infelicità: “Lui qui da te ha detto che io non ero felice. Io però avevo dei motivi per non esserlo, lui li sa molto bene. Se tu manchi di rispetto e fai cose per le quali non posso avere più fiducia, è normale che poi mi trovi non felice“.

Secondo la ballerina, il suo ex ha raccontato solo ciò che gli conveniva: “Ha usato la scusa del fatto che ‘non ero felice’ per mancarmi ancora di rispetto. Ho fatto tante interviste qui, non mi sono mai permessa di entrare nei dettagli. Non ho mai detto la verità, mi sono sempre presa tutto. Lui però non si è preso le sue responsabilità, ha detto quello che gli faceva comodo“. Ha aggiunto che avrebbe potuto smascherarlo con una sola frase, ma ha scelto la discrezione, almeno fino ad ora.

“Ho scoperto cose, quando è venuto qui non single”

Parlando del passato, Francesca Tocca ha ammesso che anche lei ha commesso degli errori, riferendosi alla sua relazione con Valentin Alexandru, ma sempre in risposta a situazioni dolorose. Ha spiegato di aver sofferto per aver scoperto errori del marito: “Se mi ha tradita? Non voglio entrare nei dettagli, ma ha tradito la mia fiducia, più di una volta (…). Lui dice che tornava a casa e non ero felice, ma la colpa era anche sua! C’erano degli errori che ho scoperto e che lui mi negava, io sono venuta a sapere che era vero e sono stata male, mi ha deluso molto“.

Ha poi rivelato che, contrariamente a quanto dichiarato dal ballerina a settembre a Verissimo, lui non era affatto single: “Lui quando è venuto qui ha detto che era single, in verità era fidanzato in casa, nella sua vita c’era una persona! Sì, lui stava con una ragazza catanese!“. Una relazione che, secondo la ballerina, era abbastanza seria da coinvolgere anche i genitori di lui.

Ora i rapporti con Todaro sono ridotti al minimo indispensabile: “Ci parliamo solo per nostra figlia. La rabbia non c’è più, il sentimento però sta andando via“. E conclude con decisione: “Buona sì, ma idiota no, basta!“.