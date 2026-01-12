Valeria Marini e Gianna Orrù fanno pace in diretta a Domenica In: un momento toccante e il racconto della truffa finanziaria.

Dopo un inizio d’anno segnato dagli scontri con Antonella Elia e Selvaggia Lucarelli, per Valeria Marini è arrivato anche il momento di una riconciliazione tanto attesa: quella con sua madre Gianna Orrù. Le due, finalmente riunite dopo anni di incomprensioni, sono state ospiti di Mara Venier e hanno emozionato il pubblico di Domenica In.

“Mi ha rovinato anni di vita”: Gianna Orrù parla della truffa finanziaria

Gianna Orrù, oggi 88enne, ha voluto condividere con il pubblico il peso della truffa di cui è stata vittima: una promessa di grandi guadagni attraverso investimenti in bitcoin che si è rivelata falsa, portandole via 335mila euro.

“Non ho visto una lira e non ha fatto un giorno di carcere. Sta ancora lavorando. Mi ha rovinato anni di vita, alla mia età“, ha detto con amarezza, ricordando i sette anni trascorsi tra processi e speranze di giustizia.

Il procedimento penale contro il truffatore, ha spiegato, è arrivato a un punto morto a causa di errori procedurali: “Io sono innocente, ma per l’errore di qualcuno si sono allungati i tempi. La parte penale va in prescrizione, ma lui sulla carta è condannato a cinque anni“. Nonostante una condanna iniziale a un anno di reclusione con pena sospesa e l’ordine di risarcimento, nulla le è stato restituito.

“Non ha iniziato a ridarmi nulla e so che da lui non vedrò mai una lira“, ha aggiunto la madre di Valeria Marini. Con tono disilluso, ha anche dichiarato: “Ora bisognerà capire se, dopo questa condanna, le banche potranno intervenire“.

La pace con la figlia Valeria Marini

La truffa ha avuto ripercussioni non solo economiche, ma anche affettive. Gianna Orrù, da sempre donna energica e presente nella vita della figlia, si è chiusa in se stessa, interrompendo ogni contatto, perfino con Valeria Marini.

“Dopo la truffa mamma si è chiusa in se stessa. Io c’ho impiegato un anno per avvicinarmi di nuovo a lei. Le dava fastidio essere caduta, ma capita a tutti“, ha raccontato la showgirl, visibilmente emozionata.

Con la sua solita ironia, la madre ha sdrammatizzato quel momento di riavvicinamento: “Ho preso il telefono e l’ho chiamata“. Una frase semplice, ma che ha segnato la fine del gelo tra madre e figlia. La Orrù è stata una figura chiave nella vita della figlia ma oggi, con lucidità, ha anche ammesso: “Per lei ho lasciato la mia palestra, ma ho sbagliato. Non avrei dovuto annullare me stessa per mia figlia“.

Ora, con una nuova serenità ritrovata, la showgirl ha voluto sottolineare il valore del loro legame: “Sono contenta di essere qui con lei oggi. La nostra forza è l’amore che ci lega, più forte di tutto, anche delle ingiustizie“.