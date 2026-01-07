Nuovo scontro a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini per le nozze con Lorenzo Biagiarelli: cosa è successo.

Dopo la lite con Pierluigi Diaco per la fine della sua rubrica “Posta del Cuore” a Bella Ma’, Valeria Marini torna al centro dell’attenzione per un nuovo scontro a distanza con Selvaggia Lucarelli. Tutto è iniziato durante una puntata de La Vita in Diretta del 6 gennaio, quando si è parlato delle nozze vip del 2026. L’intervento della showgirl ha scatenato una reazione tagliente da parte della giornalista, che ha replicato poche ore dopo su Instagram.

Valeria Marini lancia una provocazione a Selvaggia Lucarelli

Durante la trasmissione condotta da Alberto Matano, è stato mandato in onda un servizio dedicato ai matrimoni vip previsti per il 2026, con un focus su Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. Il matrimonio della coppia si terrà in primavera, in Salento, nel casale che hanno acquistato e ristrutturato.

Al termine del servizio, il conduttore ha espresso i suoi auguri alla coppia: “Intanto auguri a Selvaggia e Lorenzo, che sono una coppia molto bella anche fuori dalle telecamere, perché io sono loro amico, li conosco e li vedo e sono felicissimo di questo matrimonio“.

A quel punto, Ricky Tognazzi ha ricordato uno scontro passato tra l’opinionista e sua moglie Simona Izzo a Ballando con le Stelle, sottolineando: “Finalmente lei ha cambiato idea. Lo dico perché una volta ha bisticciato con Simona in diretta. Tutto è iniziato perché Simona le ha detto: ‘Pure tu dovresti capire, hai un marito’. A quel punto Selvaggia ha risposto sottolineando che non era sposata“.

Poi è intervenuta Valeria Marini, con una provocazione diretta: “Spero che lei non sia con Lorenzo, com’è con le altre donne. Speriamo che con il marito non sia com’è con i concorrenti di Ballando. A me ha detto tante cattiverie“.

La replica di Selvaggia Lucarelli sui social

Poche ore dopo la messa in onda, Selvaggia Lucarelli ha scelto Instagram per replicare alle parole di Valeria Marini. Con tono ironico e tagliente, ha scritto: “Valeria Marini, sei invidiosa di noi vipssssss che ci sposiamo mentre tu ti fai mollare pure da Pierluigi Diaco“.