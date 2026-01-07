Francesca Tocca condivide il video della sua rovinosa caduta a Capodanno. Tra le reazioni social spicca quella dell’ex Raimondo Todaro.

Dopo i gossip sui presunti messaggi di Francesco Totti indirizzati proprio a lei, Francesca Tocca ha condiviso con i suoi follower un video che la mostra mentre cade rovinosamente durante un evento di Capodanno. Un momento imprevisto, diventato virale nel giro di poche ore. A colpire è stata soprattutto la reazione dell’ex marito Raimondo Todaro.

Francesca Tocca e il video della caduta durante un evento di Capodanno

Francesca Tocca, 36 anni, ha deciso di iniziare l’anno nuovo pubblicando sui social il video di una sua caduta. La ballerina stava partecipando a un evento di Capodanno e, mentre sfilava con eleganza su un palchetto, ha perso l’equilibrio scivolando dalle scale. “Come iniziare il 2026 col botto“, ha scritto a corredo delle immagini che la mostrano finire a terra in modo piuttosto vistoso.

Indossava un abito lungo metallizzato oro, aderente e con una profonda scollatura. Una mise che aveva incantato il pubblico in sala, fino al momento della scivolata, che ha rotto l’atmosfera da sogno. I presenti non sono riusciti a trattenere le risate, ma la ballerina ha reagito da vera professionista: si è rialzata senza mostrare alcun imbarazzo e ha proseguito il suo momento con naturalezza, come se nulla fosse accaduto.

Tra i primi ad apprezzare il suo sangue freddo, il maestro Garrison, che ha lasciato un messaggio di stima.

La reazione del suo ex marito Raimondo Todaro

Il video ha scatenato una vera e propria pioggia di commenti sui social. Samantha Togni ha risposto con una serie di emoji, tra cuoricini e faccine che ridono, mentre Giulia Stabile ha scritto con affetto e divertimento: “Ahahah te se ama“.

Tra tutti i commenti, però, uno ha attirato particolarmente l’attenzione: quello dell’ex marito Raimondo Todaro, con cui Francesca Tocca ha una figlia, Jasmine. Il ballerino ha scelto una sola emoticon per esprimersi: la scimmietta che si copre gli occhi, simbolo di imbarazzo.