Dopo le voci su presunti messaggi a Francesca Tocca, Totti e Noemi Bocchi si mostrano uniti in una vacanza di Capodanno tra lusso e relax.

Francesco Totti e Noemi Bocchi iniziano il 2026 con una vacanza che sembra fatta apposta per mettere a tacere le indiscrezioni delle ultime settimane. Non solo le tensioni con i figli avuti dal matrimonio con Ilary Blasi continuano a occupare le pagine dei giornali, ma a turbare la quiete della nuova coppia è arrivato anche il gossip su un presunto interesse dell’ex calciatore per Francesca Tocca. Tuttavia, le immagini social raccontano tutt’altra storia.

Il gossip su Francesca Tocca: i rumors

Poco prima delle festività natalizie, il settimanale Diva e Donna aveva lanciato un’indiscrezione clamorosa: Francesco Totti avrebbe inviato via Instagram diversi messaggi a Francesca Tocca, ex ballerina di Amici ed ex moglie di Raimondo Todaro. Secondo quanto riportato, però, tali messaggi non avrebbero avuto alcun effetto.

Nessuna conferma è arrivata da parte dei diretti interessati e della reazione di Noemi Bocchi non si sa nulla. Tuttavia, gli ultimi scatti pubblicati dalla coppia sembrano rispondere in modo eloquente alle voci…

Totti e Noemi Bocchi, Capodanno da sogno tra Dubai e Malesia

Capodanno a cinque stelle per Francesco Totti e Noemi Bocchi, che hanno scelto Dubai come prima tappa della loro fuga di fine anno. Un’immagine pubblicata sui social mostra la coppia stretta l’uno all’altra, mentre il cielo degli Emirati si colora dei fuochi d’artificio, con la scritta “2026” a illuminare la notte.

Da Dubai, la coppia è poi volata in Malesia, dove ha continuato la sua vacanza in totale relax tra spiagge da sogno e mare cristallino. Anche qui, gli scatti social mostrano un clima disteso e una coppia affiatata. Nessun segnale di rottura, anzi: sembrano sempre più complici, come se nulla potesse scalfire la loro unione.

Ecco, a seguire, il post condiviso su Instagram: