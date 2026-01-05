Selvaggia Lucarelli si sposa: svelate data e location del matrimonio con Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si sposano: Dagospia svela la data e la location dell’atteso matrimonio.

Nel 2026 non è atteso solo il matrimonio di Aurora Ramazzotti: anche Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli sono pronti a compiere il grande passo. La coppia, insieme dal 2016, ha finalmente deciso di convolare a nozze. La notizia, già anticipata dall’opionista durante un’intervista con Alessandro Cattelan, è stata confermata anche da Dagospia, che ha parlato di preparativi in corso. Ecco, svelate data e location.

Selvaggia Lucarelli e la proposta ‘pragmatica’ dopo un primo rifiuto

Selvaggia Lucarelli ha raccontato come il progetto del matrimonio sia maturato nel tempo. Nel 2023, entrambi avevano ammesso al Corriere della Sera una certa reticenza di Lorenzo Biagiarelli verso l’idea delle nozze.

Ma tutto è cambiato durante un viaggio in aereo, come ha spiegato la giornalista a Hot Ones Italia, il programma condotto da Alessandro Cattelan: “Qualche giorno fa in aereo gli ho detto che se dovessi morire tutto quello che ho in questo momento rimarrebbe a Leon, mio figlio che neanche mi scrive. Poi gli ho ricordato della casa acquistata in Puglia, in una piazzetta davanti a una chiesa“.

Non era la prima volta che l’opinionista proponeva il matrimonio al compagno. Stavolta, però, la proposta è stata più pragmatica, e ha accettato.

La data e la location del matrimonio con Lorenzo Biagiarelli

Il matrimonio non sarà convenzionale. Selvaggia Lucarelli ha immaginato una celebrazione ispirata alla cultura popolare pugliese, piena di musica e tradizioni locali: “Potremmo fare una festa incredibile a tema… La pizzica, i taralli, Al Bano, Emma, I Negramaro. Chiudiamo tutto il paese e facciamo una grande festa… Altro che i compleanni di Madonna in Puglia“. Il sito Dagospia conferma che la cerimonia si terrà nella prima parte del 2026 in Salento. Non resta che attendere l’attesissimo evento.