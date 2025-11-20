Aurora Ramazzotti si prepara alle nozze del 2026: Michelle Hunziker rivela nuovi dettagli e svela il ruolo speciale che avrà nel grande giorno.

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti è sempre più vicino, e chi la conosce bene assicura che sarà un evento emozionante. Dopo i primi retroscena top secret sui preparativi di quello che è stato annunciato già come un matrimonio da sogno, le ulteriori anticipazioni arrivano proprio dalla madre Michelle Hunziker, tra entusiasmo, ricordi e qualche lacrimuccia annunciata. Ma c’è un dettaglio, rivelato solo alla fine, che ha mandato in fermento i fan…

Michelle ripercorre le sue nozze prima del grande annuncio

Parlando del matrimonio della figlia, Michelle Hunziker non può fare a meno di tornare con la memoria alle sue esperienze personali. Ricorda le nozze con Eros Ramazzotti nel 1996, un capitolo fondamentale della sua storia, nato dopo l’arrivo di Aurora. Nonostante la separazione, oggi i due condividono un affetto solido e ricco di stima.

Poi un altro giro di campana nel 2012, con il sì a Tomaso Trussardi, da cui sono nate Sole e Celeste. Una storia finita nel 2022 ma che Michelle racconta con serenità, come un tassello prezioso del suo percorso.

Oggi la showgirl mantiene un profilo più riservato riguardo alla sua vita sentimentale, soprattutto dopo i recenti rumor su un presunto legame con Nino Tronchetti Provera, che secondo le indiscrezioni sarebbe già arrivato al capolinea.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti – www.donnaglamour.it

Michelle Hunziker, le anticipazioni sul matrimonio di Aurora Ramazzotti

L’attesa maggiore, però, è riservata alla figlia. Il grande giorno è fissato per il 2026 e i preparativi, a quanto pare, sono già entrati nel vivo. A rivelarlo è Michelle Hunziker, che in un’intervista al magazine Bunte ha confermato ciò che molti sospettavano: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno organizzando nel dettaglio il loro matrimonio, passo dopo passo.

La conduttrice descrive un clima sereno, pieno di entusiasmo e partecipazione, rivelando che la figlia è già immersa tra menù, location e abito da sposa. “Aurora si sposa nel 2026. Preparate i fazzoletti, piangerò tantissimo”, ammette, anticipando che quel giorno sarà uno dei più emozionanti della sua vita.

La vera chicca però, riguarda proprio Michelle, che tra emozione e ironia, svela infatti quale sarà il suo ruolo nel giorno più importante della figlia. Oltre al sostegno emotivo, la conduttrice sarà coinvolta in un compito molto pratico: sarà lei a occuparsi delle “emergenze da mamma”, delle lacrime dell’emozione e dei piccoli imprevisti dietro le quinte. “So già che mi emozionerò molto”, spiega, ricordando che in occasioni così importanti il make-up waterproof è semplicemente indispensabile.