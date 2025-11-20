Terribile incidente: una Miss cade davanti a tutti e viene portata via d’urgenza, il video

Paura a Miss Universo: una concorrente crolla dalla passerella durante la preliminare e viene portata via in barella. Le immagini dell’incidente hanno sconvolto il pubblico. Ecco cosa è successo.

Doveva essere una delle serate più eleganti, attese e spettacolari della competizione preliminare di Miss Universo 2025, e invece si è trasformata in un momento di paura che ha paralizzato la platea. Un incidente improvviso, avvenuto in pochi istanti e ripreso da centinaia di telefoni, ha messo al centro dell’attenzione una delle concorrenti più amate, Gabrielle Henry, Miss Jamaica. Le immagini circolate sui social hanno destato scalpore e preoccupazioni, mentre l’organizzazione per il momento resta in silenzio. Ecco cosa è successo davvero.

La caduta improvvisa e il gelo nella sala

Gabrielle Henry, Miss Jamaica e tra le favorite di questa edizione, stava affrontando una delle prove più cruciali della serata preliminare di Miss Universo, quando tutto è accaduto. Un passo, forse un tacco incastrato o uno squilibrio improvviso, e in un attimo la modella è precipitata dalla passerella, sotto gli occhi increduli di giuria e pubblico.

Il video mostra un tonfo netto seguito da un silenzio totale. L’impatto è stato così forte da rendere necessario l’intervento immediato dello staff tecnico e dei soccorritori. Mentre le altre concorrenti restavano immobili e visibilmente scosse, la sala ha trattenuto il respiro. Gabrielle è stata immobilizzata e trasportata via in barella, lasciando dietro di sé una scena surreale che ha subito fatto il giro del mondo.

Miss Universo: silenzio dell’organizzazione e le ultime parole di Gabrielle

A distanza di ore dall’incidente, l’organizzazione di Miss Universo non ha ancora diffuso alcuna nota ufficiale sulle sue condizioni di salute, alimentando interrogativi e preoccupazioni sul conto della candidata giamaicana.

Poche ore prima della caduta, Gabrielle Henry aveva condiviso il suo entusiasmo per il Paese che ospita il concorso: “La Thailandia è un paese vibrante, con persone che emanano calore e gentilezza, e soprattutto che amano sorridere, proprio come me. Mi sento davvero a casa”.

Specialista in oftalmologia e tra i volti più luminosi della competizione, aveva già superato alcune delle prove più delicate, tra cui la sfilata in costume da bagno. Ma durante una delle presentazioni decisive, il suo percorso ha subito un brusco stop che potrebbe compromettere irrimediabilmente il suo sogno di diventare Miss Universo.