Elisabetta Canalis “senza slip” infiamma i social: la stoccata contro Belen. La foto

Elisabetta Canalis incanta con un look “senza slip”: pioggia di commenti e una stoccata a Belen Rodriguez. Ecco il post su Instagram.

Dopo il provocante costume da coniglietta di Playboy, Elisabetta Canalis torna a catalizzare l’attenzione su Instagram con un nuovo scatto che ha immediatamente fatto il giro dei social. Protagonista è un abito sensuale che interpreta alla perfezione uno dei trend più discussi del momento: il “sotto l’abito niente“. Una scelta di stile che ha conquistato i fan, generando una pioggia di commenti entusiasti e – tra i tanti – anche una frecciatina ben piazzata a Belen Rodriguez.

Elisabetta Canalis e il trend “sotto l’abito niente”: il post sui social

Il vestito indossato da Elisabetta Canalis è un lungo slip dress nero, firmato Ermanno Scervino, già sfoggiato in passato durante una presentazione. L’abito è caratterizzato da un tessuto semitrasparente, spalline sottili e un maxi decoro ton sur ton che aggiunge profondità e movimento al capo.

Ma ciò che rende questo look particolarmente d’impatto è proprio la scelta di non indossare lingerie visibile, in perfetta sintonia con il trend “sotto l’abito niente”. Questa decisione stilistica non è nuova per l’ex velina, che ha già dimostrato in più occasioni la sua disinvoltura nel giocare con trasparenze e assenza di intimo.

Pioggia di like e commenti: la frecciatina a Belen

La pubblicazione delle foto ha acceso i social: tra ammirazione e ironia, i commenti si sono moltiplicati. Elettra Lamborghini ha commentato con entusiasmo “Welaaaa che smutanandissimaaa“, sottolineando l’audacia del look.

Tra i fan di Elisabetta Canalis, invece, si leggono complimenti come “Sua maestà“, “Superlativa“, “Bellissima“, a testimonianza dell’impatto dell’outfit. Ma a far discutere è stata anche una stoccata rivolta a un’altra nota showgirl, Belen Rodriguez.

Un utente ha infatti scritto: “Altro che la farfallina…“, riferimento diretto al celebre episodio di Sanremo 2012, diventato iconico nella carriera della Rodriguez.