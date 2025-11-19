Barbara d’Urso, svelato il cachet e i benefit da capogiro: la “vendetta” di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli attacca Barbara d’Urso: cachet da capogiro, privilegi esclusivi e tensioni a Ballando con le Stelle svelati nella sua newsletter.

Dopo lo scandalo del “busta-gate” a Ballando con le Stelle, si apre un nuovo capitolo nella tensione tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso. La giornalista, attraverso la sua newsletter, ha alzato il tiro, svelando dettagli finora rimasti nell’ombra e rispondendo con durezza a quanto affermato dalla conduttrice in una recente storia Instagram. Le dichiarazioni della Lucarelli gettano nuova luce sui retroscena del programma condotto da Milly Carlucci.

“Demolizione psicologica”: l’attacco di Barbara d’Urso sui social

Tutto è partito da una storia Instagram pubblicata da Barbara d’Urso, in cui parlava di un percorso televisivo vissuto sotto “demolizione psicologica” da parte della giuria. Un messaggio che ha scatenato l’ira di Selvaggia Lucarelli, che ha commentato ironicamente: “Barbarella si sente demolita psicologicamente per due palette… poverina, LEI…“.

La giurata ha poi rincarato la dose, sottolineando che la partecipazione non era obbligatoria: “Se trovava umiliante farsi giudicare, poteva serenamente restarsene a casa“.

La rivelazione di Selvaggia Lucarelli sul cachet e benefit esclusivi

Selvaggia Lucarelli ha inoltre svelato uno dei segreti più chiacchierati dietro le quinte: il compenso di Barbara d’Urso. Secondo quanto scrive nella newsletter, come riportato da Leggo.it, la conduttrice riceverebbe “centinaia di migliaia di euro“, una somma che la giurata definisce “sufficientemente alta da far sorridere chiunque, anche davanti alle critiche più feroci“.

E con una frecciatina aggiunge: “Sarei prudente nel buttarmi sul vittimismo… credo che ci siano volontari disposti a farsi dire ‘che noia’ da Mariotto per mezzo milione di euro“.

Ma il punto più esplosivo del racconto riguarda i benefit. La Lucarelli parla apertamente di “privilegio assoluto“, citando concessioni che, a suo dire, nessun altro concorrente avrebbe mai ricevuto, nemmeno Wanda Nara.

Tra questi, trucco e parrucco personali esterni alla Rai, un camerino separato dagli altri concorrenti, una “mega-casa” messa a disposizione durante la permanenza e altri comfort non meglio specificati, che la giornalista definisce “benefit a palate“.

Infine, la giurata affonda con un chiaro riferimento alla fine del rapporto con Mediaset, affermando: “Non voleva capire che una certa tv stava morendo e ha provato a tenerla in vita artificialmente, finché quella tv non ha ucciso lei…“.