Milly Carlucci, scoppia il “busta-gate”: la gaffe che fa tremare Ballando con le Stelle

Gaffe in diretta a Ballando con le Stelle: Milly Carlucci anticipa il verdetto prima della chiusura del televoto. Il pubblico protesta.

Mentre Eva Herzigova indispettisce la Fagnani a Belve, durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha commesso una gaffe aprendo la busta con il verdetto finale mentre le votazioni erano ancora aperte. Un errore che, nonostante i tentativi di recupero in diretta, ha scatenato polemiche tra gli spettatori.

Milly Carlucci, la “gaffe” della busta: cosa è successo a Ballando

Durante uno dei momenti più attesi della puntata, Milly Carlucci si è avvicinata al centro dello studio di Ballando con le Stelle per annunciare i risultati. Con la busta in mano ha dichiarato: “Siamo pronti con il momento della verità“, ma in quel momento le votazioni tramite social erano ancora attive.

L’anticipazione ha colto tutti di sorpresa, rivelando il verdetto prima che il televoto si fosse effettivamente concluso. Accortasi dell’errore, la conduttrice ha tentato di rimediare fermando la diretta con queste parole: “Scusate, non so se abbiamo chiuso le votazioni prima, però. Riaccendete!“.

A quel punto le luci dello studio si sono abbassate nel tentativo di mascherare il disguido, ma la busta era già stata aperta e il contenuto mostrato.

Le reazioni del pubblico

Nonostante Milly Carlucci abbia cercato di alleggerire il momento con una battuta sulla Signora Coriandoli, la situazione era ormai compromessa. Il pubblico da casa, convinto di poter influenzare il risultato fino all’ultimo momento, ha espresso il proprio disappunto sui social, evidenziando un errore che ha minato la trasparenza della competizione.

La conduttrice, solitamente impeccabile e precisa nella gestione del programma, si è trovata al centro di una polemica che ha acceso il dibattito tra i fan. In un’edizione già caratterizzata da numerose discussioni, come quella che ha visto protagonista Filippo Magnini, questa gaffe ha aggiunto ulteriore tensione.